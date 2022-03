Ajax heeft maandagavond de komst van Przemyslaw Tyton afgerond. De keeper komt transfervrij over en tekent een contract voor de rest van het seizoen in Amsterdam.

Verschillende media maakten eerder op de dag al melding van de komst van Tyton. Ajax wilde vanwege de blessures van Maarten Stekelenburg, Remko Pasveer en Jay Gorter een ervaren keeper aan de selectie toevoegen. Tyton krijgt de voorkeur boven Robbin Ruiter, die ook in aanmerking kwam als reservedoelman.

Ajax wordt de derde Nederlandse club voor de 35-jarige Tyton. De Pool stond tussen 2007 en 2011 onder contract bij Roda JC en maakte daarna de overstap naar PSV. Hij speelde in totaal 38 officiële wedstrijden voor de Eindhovenaren, waarmee hij de KNVB-beker en de Johan Cruijff Schaal won.

In 2014 vertrok Tyton op huurbasis naar het Spaanse Elche CF. Daarna stond de ervaren doelman achtereenvolgens onder de lat bij VfB Stuttgart, Deportivo La Coruña en FC Cincinnati. Hij zat sinds begin dit jaar zonder club.

Przemyslaw Tyton stond jarenlang onder contract bij Roda JC en PSV. Foto: Getty Images

Tyton alleen in actie bij blessure of schorsing Onana

De kans is klein dat Tyton dit seizoen een wedstrijd voor Ajax gaat keepen. André Onana is momenteel eerste doelman vanwege de langdurige blessures van Stekelenburg en Pasveer. Stekelenburg komt dit seizoen sowieso niet meer in actie en Pasveer wordt pas over circa zes weken terugverwacht.

De talentvolle Gorter, die zijn minuten dit seizoen bij Jong Ajax maakt, kampt met een duimblessure. Ajax meldde eind februari dat hij minimaal twee weken niet inzetbaar zou zijn. Trainer Erik ten Hag heeft naast Onana en Tyton nog de talenten Calvin Raatsie en Charlie Setford achter de hand.

Ajax vervolgt de competitie vrijdag met een uitwedstrijd tegen SC Cambuur (aftrap 20.00 uur). Vier dagen later wacht in de Johan Cruijff ArenA de return tegen Benfica in de achtste finales van de Champions League.