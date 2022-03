Jong Ajax heeft maandag in de Keuken Kampioen Divisie in een spektakelstuk afgerekend met ADO Den Haag. Op sportcomplex De Toekomst droeg Mohammed Kudus met drie goals bij aan een 6-3-zege. FC Emmen zegevierde op bezoek bij Jong PSV: 1-3.

De 21-jarige Kudus mocht net als Mohamed Daramy en Danilo, die net als de Ghanees tot dusver nauwelijks voorkomen in de plannen voor het eerste elftal, starten bij de ploeg van trainer John Heitinga. Kudus liet zich van het drietal het meest zien aan Ajax-coach Erik ten Hag.

De middenvelder zorgde in de achttiende minuut voor de openingstreffer en benutte in de 41e minuut een strafschop na een overtreding van ADO-doelman Alessandro Damen op de doorgebroken Danilo. Tussendoor had de Braziliaan zelf voor de 2-1 gezorgd, nadat Ricardo Kishna uit een counter voor de gelijkmaker had getekend.

Na rust werd er opnieuw volop gescoord in Amsterdam. Naci Ünüvar schoot de 4-1 binnen, waarna Thomas Verheydt en Sem Steijn met twee treffers binnen twee minuten de spanning terugbrachten. Kudus maakte met het voltooien van zijn hattrick in de 64e minuut een einde aan de hoop van de Hagenaars op een resultaat.

Ünüvar zette met een panenka in de slotfase de 6-3-eindstand het scorebord tegen ADO, dat tegen de Amsterdamse beloften voor het eerst sinds 11 februari in actie kwam. De wedstrijden tegen Telstar en FC Eindhoven werden vanwege schade aan het Cars Jeans Stadion en coronaperikelen afgelast.

ADO blijft door de nederlaag steken op de zesde plek in de Keuken Kampioen Divisie. De Hagenaars hebben na 27 wedstrijden in totaal 48 punten, vier minder dan nummer vijf Jong Ajax.

FC Emmen rekende af met Jong PSV.

FC Emmen herstelt zich in titelstrijd

FC Emmen herstelde zich op bezoek bij Jong PSV van een pijnlijke 1-2-nederlaag tegen Helmond Sport. De kanshebber voor promotie naar de Eredivisie moest in het duel met de Eindhovenaren wel eerst een doelpunt incasseren.

Simon Colyn tikte Jong PSV na een kwartier spelen op voorsprong, waardoor Emmen in de achtervolging moest. In de slotfase van de eerste helft kwamen de bezoekers met wat fortuin op gelijke hoogte door een knullig eigen doelpunt van Fedde Leysen.

In de tweede helft stelde FC Emmen orde op zaken. Direct na rust tekende Ole Romeny op aangeven van Rui Mendes voor de 1-2. De vleugelspeler besliste de wedstrijd in de slotfase zelf. Emmen staat na de zege op de tweede plek met 58 punten, vijf minder dan koploper FC Volendam.

Almere City stapte op bezoek bij Jong FC Utrecht voor de zesde keer dit seizoen als winnaar van het veld: 1-2. Almere City-aanvaller Maarten Pouwels zorgde in de slotfase voor de winnende. Het duel tussen Jong AZ en Telstar eindigde in 3-2.

