De FIFA heeft maandagavond bekendgemaakt dat buitenlandse voetballers en coaches die momenteel in Rusland of Oekraïne onder contract staan, transfervrij op zoek kunnen gaan naar een nieuwe club. Dat betekent onder meer dat David Neres en Quincy Promes (tijdelijk) kunnen vertrekken bij respectievelijk Shakhtar Donetsk en Spartak Moskou.

De contracten van spelers en coaches in Oekraïne worden per direct opgeschort tot het einde van het seizoen. In Rusland krijgen clubs tot 10 maart de tijd om overeenstemming te bereiken met spelers en coaches. Daarna mogen ze er, net als in Oekraïne, voor kiezen om tijdelijk bij een andere club te tekenen.

De FIFA meldt in een verklaring dat de spelers en coaches in Oekraïne en Rusland tot het einde van het seizoen een transfervrije status genieten, zodat ze de komende maanden toch nog wedstrijden kunnen spelen en een inkomen kunnen genereren.

Daar zijn wel voorwaarden aan verbonden. Spelers moeten zich voor 7 april bij een nieuwe club registreren. Daarbij komt dat clubs niet meer dan twee spelers mogen halen die van deze uitzonderingsregel gebruikmaken. Vooralsnog zijn de huidige contracten in Oekraïne en Rusland na dit seizoen weer geldig.

Het besluit van de FIFA is goed nieuws voor onder anderen Neres, die Ajax in januari voor Shakhtar Donetsk verlie. De aanvaller zat bij het uitbreken van de oorlog, net als een aantal andere Braziliaanse spelers in Oekraïne, lange tijd vast in een hotel in Kiev. Neres wist uiteindelijk met de trein via Roemenië het oorlogsgebied te verlaten.

Ook oud-Ajacied Lassina Traoré staat onder contract bij Shakhtar Donetsk. In Rusland kunnen de Nederlanders Promes, Gyrano Kerk (Lokomotiv Moskou) en Glenn Bijl (Krylia Sovetov Samara) tijdelijk bij een andere club buiten Rusland gaan voetballen.