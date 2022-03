Jürgen Klopp denkt dat Liverpool en Manchester City elkaar alleen maar sterker hebben gemaakt. De Duitse trainer van 'The Reds' is lovend over het werk van zijn City-collega Josep Guardiola, nadat de Spanjaard zich zondag lovend had uitgelaten over Liverpool.

Guardiola zei zondag dat Liverpool de beste tegenstander is waar hij het ooit tegen heeft moeten opnemen als coach. "Andersom kan ik dat ook over City zeggen", reageerde Klopp maandag op de persconferentie van Liverpool in de aanloop naar de Champions League-wedstrijd tegen Internazionale van dinsdag.

"City en Liverpool hebben elkaar de afgelopen jaren naar een krankzinnig niveau getild. En daar heeft Guardiola een rol in gehad. Ik denk niet dat City zonder hem nu zoveel punten in de Premier League had gehad", vervolgde Klopp, die als trainer van Borussia Dortmund ook al geregeld tegenover Guardiola stond. Die was destijds trainer van Bayern München.

"Die tijd was anders, maar niet minder makkelijk. Guardiola haalde ook met Bayern een ongelooflijk niveau."

143 Bekijk de samenvatting van Internazionale-Liverpool (0-2)

'Inter komt niet als toerist'

City lijkt nu hard op weg naar de tweede titel op rij in de Premier League, al kan Liverpool als enige club aardig bijblijven. Het verschil is drie verliespunten. Twee jaar geleden lukte het Liverpool om City achter zich te houden met de eerste landstitel in dertig jaar als gevolg. Een jaar eerder werd de Champions League veroverd.

"Ik denk dat we qua niveau net zo goed zijn als in die jaren", vertelde Klopp. "Deze groep is ongelooflijk constant. Aan de andere kant is het te vroeg om te praten over hoe goed we zijn. Na dit seizoen kunnen we vergelijken."

Liverpool tegen Internazionale begint dinsdag om 21.00 uur op Anfield en staat onder leiding van de Spaanse scheidsrechter Antonio Mateu Lahoz. Door de 0-2-overwinning van drie weken geleden in Milaan is de kwartfinale van de Champions League dichtbij voor Liverpool, maar Klopp rekent zich niet rijk.

"Als we denken dat we er al zijn, zijn we verkeerd bezig. De spelers van Inter komen hier niet als toerist, die willen aanvallen. En dat willen wij ook. Wij zijn geen ploeg die een resultaat verdedigt."