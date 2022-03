De procureur-generaal van het desbetreffende Mexicaanse district zegt dat er zaterdag geen doden zijn gevallen bij de hevige rellen tijdens de competitiewedstrijd tussen Querétaro en Atlas. Officieel onderzoek zou dat hebben uitgewezen.

Volgens de procureur-generaal liggen er nog negentien mensen in een ziekenhuis, maar geen van hen verkeert in levensgevaar.

Diverse Mexicaanse media schrijven wel over meerdere doden. In totaal zouden zeventien mensen zijn omgekomen en op beelden is te zien dat sommige bezoekers bewegingloos op de tribunes en buiten het stadion liggen, van wie sommigen in een plas bloed.

Het onderzoek schrijft alleen dat er mogelijk sprake is geweest van poging tot doodslag. De komende dagen worden nog veel betrokkenen verhoord.

Zelfs op het veld werd gevochten. Zelfs op het veld werd gevochten. Foto: Getty Images

Competitie is tijdelijk stilgelegd

Het supportersgeweld brak zaterdag uit rond de zestigste minuut van de wedstrijd tussen Querétaro en Atlas. Fans van beide clubs gingen op de tribunes, op het veld én buiten het stadion met elkaar op de vuist.

Inmiddels hebben de autoriteiten maatregelen genomen. Zo zijn uitsupporters voorlopig niet meer welkom in de stadions bij wedstrijden in de Mexicaanse competitie. Ook is de competitie tijdelijk stilgelegd.

Over vier jaar is Mexico een van de gastlanden van het WK. Het Noord-Amerikaanse land organiseert het toernooi samen met de Verenigde Staten en Canada.