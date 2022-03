Bij de hevige voetbalrellen die afgelopen weekend in Mexico plaatsvonden, zijn geen doden gevallen. Dat heeft de procureur-generaal van het desbetreffende district maandag na officieel onderzoek laten weten.

Wel liggen er nog negentien mensen in een ziekenhuis, maar geen van hen verkeert in levensgevaar. Het onderzoek naar de rellen gaat door. Mogelijk was er ook sprake van poging tot doodslag. De komende dagen worden nog veel betrokkenen verhoord.

Het supportersgeweld brak uit bij het duel tussen tussen Querétaro en Atlas. Na een uur ging het helemaal mis: fans van beide clubs gingen op de tribunes, op het veld én buiten het stadion met elkaar op de vuist.

Vlak na de rellen meldden lokale autoriteiten dat er zeker 22 gewonden waren gevallen en volgens Mexicaanse media zouden 17 mensen zijn overleden. Dat laatste blijkt nu dus niet het geval.

Inmiddels hebben de voetbalautoriteiten maatregelen genomen. Zo zijn uitsupporters voorlopig niet meer welkom in de stadions bij wedstrijden in de Mexicaanse competitie. Ook is de competitie tijdelijk stilgelegd.

Over vier jaar is Mexico een van de gastlanden van het WK. Het Noord-Amerikaanse land organiseert het toernooi samen met de Verenigde Staten en Canada.