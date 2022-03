Trainer Josep Guardiola denkt dat zijn ploeg niet beter kan dan het niveau van zondag in de tweede helft in de Premier League-topper tegen Manchester United. 'The Citizens' leidden halverwege met 2-1 in het Etihad Stadium en liepen na rust uit naar een afgetekende 4-1-overwinning.

"Als die tweede helft niet het beste is wat we kunnen, dan weet ik niet niet wat we nog meer kunnen doen", prees Guardiola zijn ploeg bij Sky Sports. "Al onze beslissingen in het veld waren goed."

De Catalaan zei zelfs dat het spel van City in de buurt kwam van het hoogste niveau voetbal dat hij ooit heeft gezien. Het enige punt van kritiek was dat zijn ploeg in de tweede helft vaker had kunnen scoren dan alleen de 3-1 en 4-1 van Riyad Mahrez.

"Ik ben de grootste criticaster van mijn team, maar als we goed spelen dan zeg ik ook dat we goed spelen. En in de tweede helft waren we écht goed."

Stand top 5 Premier League 1. Manchester City 28-69 (+50)

2. Liverpool 27-63 (+51)

3. Chelsea 26-53 (+35)

4. Arsenal 25-48 (+12)

5. Manchester 28-47 (+7)

Riyad Mahrez schiet de 4-1 op het scorebord. Riyad Mahrez schiet de 4-1 op het scorebord. Foto: Getty Images

'Er kunnen verkeerde gedachten loskomen'

Door de overwinning is het verschil tussen koploper City en stadgenoot United opgelopen tot 22 punten. Alleen Liverpool kan dit seizoen in de de buurt blijven van de ploeg van Guardiola, die met City op zijn derde titel in vier jaar jaagt. 10 april wacht de topper tegen Liverpool, dat nu drie verliespunten meer heeft.

Guardiola geniet ervan dat zijn spelers ook na het de succes van de afgelopen jaren nog zo'n gretige indruk maken. "Bij succes kunnen verkeerde gedachten loskomen en met een concurrent als Liverpool is het onmogelijk om ieder jaar kampioen te worden. Maar mijn spelers zijn nederig en hongerig om iedere week weer te presteren. Ook na jaren aan de top."

De eerstvolgende wedstrijd van Manchester City is woensdag. De zevenvoudig landskampioen speelt dan in de achtste finales van de Champions League thuis tegen Sporting CP, nadat in Portugal al met 0-5 gewonnen werd.