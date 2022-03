De spelers van PEC Zwolle waren zondag extra gemotiveerd voor de gewonnen degradatiekraker tegen Fortuna Sittard (0-1). Uitspraken van Fortuna-trainer Sjors Ultee hadden daarvoor gezorgd.

"Hij had ons even op scherp gezet door in de media te zeggen dat we er eigenlijk niet meer toe deden. Dat heeft ons wel een beetje geprikkeld", zei PEC-aanvoerder Bram van Polen naderhand tegen ESPN.

"Hij zei dat hij het mooi vond dat we nog aan het strijden waren, maar dat hij het niet echt meer bepalend vond. Dat liet onze trainer zien in de voorbespreking en dat raakte ons wel. Het is lekker dat we hem even op zijn nummer hebben kunnen zetten."

Het stond lang 0-0 bij Fortuna-PEC, maar in de slotfase tekende PEC-spits Oussama Darfalou voor de bevrijdende treffer. De Zwollenaren zijn nu van de laatste plaats af en laten Fortuna én Sparta Rotterdam voorlopig onder zich.

Oussama Darfalou zorgde met een tegendraadse kopbal voor het winnende doelpunt. Foto: Pro Shots

Ultee: 'We zullen karakter moeten tonen'

Ultee, die niet werd geconfronteerd met de uitspraken van Van Polen, baalde vanzelfsprekend flink van de nederlaag tegen PEC. Hij beseft dat Fortuna in een lastige situatie zit.

"We zullen karakter moeten tonen", zei hij. "De groep heeft dat al een paar keer bewezen, maar het is niet makkelijk. We zullen er alles voor moeten doen. We staan niet ineens heel ver achter, maar dit is wel een flinke tik."

Zijn PEC-collega Dick Schreuder was een stuk vrolijker. "Het leven zit er goed in bij ons. We hebben ons de tweede helft echt de wedstrijd ingevochten en ook goed gevoetbald. Over die tweede helft ben ik supertevreden. We hebben het uitstekend gedaan."

