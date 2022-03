Erik ten Hag baalt van de manier waarop Ajax het zichzelf zondag onnodig moeilijk maakte tegen RKC Waalwijk. De Amsterdammers lieten de bezoekers na een 2-0-ruststand terugkomen tot 2-2 en wonnen ternauwernood nog met 3-2.

In de tweede helft liepen te veel spelers van Ajax naar voren, waardoor RKC veel ruimte kreeg bij tegenaanvallen. Ten Hag had graag meer onderling overleg in het veld gezien.

"Het had klaar moeten zijn. Als het bij rust 2-0 is, dan moet je eigenlijk uitlopen naar 5-0. Dat gebeurt ook vaak, maar vanavond niet. We zijn ontsnapt", zei de trainer van Ajax tegen ESPN.

"Bij de 2-1 stonden we in een overtal, maar maakten we een verkeerde keuze. Voorafgaand aan de 2-2 kregen wij een corner, maar er werd dramatisch omgeschakeld. Daarna gingen we heel veel risico nemen. Té veel risico nemen."

Bij de 2-1 was het Michiel Kramer die aan de defensie van Ajax ontsnapte.

'Het heeft te maken met communicatie'

Ajax moest het tegen RKC stellen zonder Jurriën Timber, die dit seizoen erg belangrijk is in de defensie. Ten Hag wilde het tactische manco van zijn ploeg niet ophangen aan de afwezigheid van de centrale verdediger.

"Als we met 2-0 voorstaan, dan moeten anderen het oppakken. Dat heeft te maken met organisatie, even met elkaar communiceren. Als je in je eentje staat, dan roep je iemand die in de buurt staat, zodat je altijd kunt herstellen."

Aanvoerder Dusan Tadic hoopt dat Ajax lering trekt uit de fouten tegen RKC. "We moeten meer praten en beter organiseren. Dit mag niet gebeuren. Soms moet je op zo'n manier winnen. Het was niet goed."

Vlak voor tijd redde Tadic de overwinning voor Ajax door een penalty te benutten. De Amsterdammers blijven Eredivisie-koploper, met een voorsprong van twee punten op PSV.

Dankzij Dusan Tadic won Ajax alsnog.

