Luuk Wouters kon zichzelf wel voor de kop slaan na de door RKC met 3-2 verloren wedstrijd tegen Ajax. De verdediger maakte zondag in de laatste minuut een domme overtreding op Antony, waarna Dusan Tadic de toegekende penalty benutte.

"Natuurlijk ben ik heel boos op mezelf", ging Wouters na afloop tegen ESPN door het stof. "Natuurlijk had ik geen sliding moeten inzetten. Ik had op de been moeten blijven."

De linksback vloerde Antony aan de uiterste zijkant van het strafschopgebied, waarna scheidsrechter Dennis Higler geen andere keuze had dan naar de stip te wijzen. Daardoor liep RKC, dat zich in de Johan Cruijff ArenA knap terug had geknokt na een 2-0-achterstand, een verrassend puntje mis.

"Zo'n sliding zet je in een fractie van een seconde in. Door mij hebben we verloren. Natuurlijk mogen we trots zijn dat we Ajax zo lang op 2-2 hebben gehouden. Maar daar heb ik nu niet zoveel aan."

Het deed de 22-jarige RKC'er wel goed dat hij ondanks zijn dure fout door veel ploeggenoten werd gesteund. "Dat doen ze omdat ze me goed kennen. Ze weten hoe erg ik dit vind. Ik neem mezelf dit heel erg kwalijk."

Ajax wipte door de overwinning weer over PSV heen naar de eerste plaats in de Eredivisie. RKC blijft op de veertiende plaats in de gevarenzone.