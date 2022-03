PEC Zwolle heeft zondag goede zaken gedaan in de strijd tegen degradatie uit de Eredivisie. De ploeg van coach Dick Schreuder won met 0-1 bij Fortuna Sittard en hevelde de laatste plek weer over aan Sparta Rotterdam.

Oussama Darfalou maakte het winnende doelpunt in Limburg. De aanvaller kopte een klein kwartier voor tijd raak nadat Daishawn Redan de bal met een halve omhaal voor het doel had gebracht.

Fortuna en PEC slaagden er vooral in de eerste helft nauwelijks in om het publiek te vermaken. De beste kans was vlak voor rust voor de thuisploeg. Paul Gladon kopte op doel uit een vrije trap, maar zag zijn inzet gekeerd worden door Kostas Lamprou.

Na rust werden twee treffers van Fortuna afgekeurd. Eerst zag Zian Flemming een doelpunt geannuleerd worden vanwege een overtreding en kort daarna overkwam Charlison Benschop hetzelfde vanwege buitenspel. Gervane Kastaneer miste een kwartier voor tijd een grote kans voor PEC, maar even later was Darfalou wel trefzeker. Fortuna wist de nederlaag daarna niet te voorkomen.

Door de overwinning klimt PEC naar de zestiende plaats. De Zwollenaren hebben een punt meer dan nummer zeventien Fortuna, dat wel een duel minder heeft gespeeld. De Limburgers hebben op hun beurt weer twee punten meer dan de nieuwe hekkensluiter Sparta.

De Rotterdammers hebben twee wedstrijden minder gespeeld dan PEC. Sparta ging vrijdag op bezoek bij Vitesse en zag dat duel in de extra tijd bij een 0-1-stand gestaakt worden vanwege ongeregeldheden met supporters van de Arnhemse club.

Oussama Darfalou maakte de winnende voor PEC. Oussama Darfalou maakte de winnende voor PEC. Foto: Pro Shots

