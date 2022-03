Bas Nijhuis vindt dat de dubieuze openingstreffer van AZ in de uitwedstrijd tegen NEC zondag had moeten worden afgekeurd. Volgens de scheidsrechter maakte Jesper Karlsson duidelijk hands voorafgaand aan het doelpunt.

Nijhuis kon de situatie vanaf zijn positie niet goed waarnemen. "Door hoe ik in kwam lopen zag ik de arm niet. Op deze beelden zie ik dat zijn arm er ook bij zit en dat de bal vanaf zijn borst wel op zijn arm stuit. Voor mij is het duidelijk te zien dat de bal zijn arm raakt", zei de arbiter tegen ESPN toen hij de beelden van de openingsgoal terugzag.

Karlsson opende in de zevende minuut de score voor AZ in Nijmegen. De Zweed nam een lange pass van Aslak Fonn Witry prachtig met de borst aan en leek ook hands te maken, waarna hij doelman Mattijs Branderhorst in de korte hoek passeerde. Na lang beraad keurde de VAR de treffer goed.

Nijhuis was het na afloop duidelijk niet eens met die beslissing. "De goal had afgekeurd moeten worden. De VAR kijkt vanuit verschillende camerastandpunten naar de beelden rondom de situatie."

"De eerste twee beelden waren voor mij al heel duidelijk, maar het derde en vierde beeld maken het weer wat onduidelijker", vervolgde de scheidsrechter. "Dan twijfel je of de bal wel zijn arm raakt. Misschien dat de VAR zich daarop had gefocust, maar voor mij is dit duidelijk een handsbal."

Karlsson gaf zelf ook toe dat hij hands had gemaakt. "Ja, de bal kwam eerst op mijn schouder en daarna op mijn arm. Ik heb geluk gehad vandaag", zei de Zweed, die ook de tweede treffer voor AZ maakte. De Alkmaarders wonnen uiteindelijk met 1-3 en hebben nu nog een punt achterstand op nummer drie Feyenoord.

Voor de appgebruikers: tik op de tweet om de dubieuze openingsgoal van Jesper Karlsson te bekijken.

