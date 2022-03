Juventus heeft zondag een benauwde thuiszege geboekt in de Serie A. 'De Oude Dame' was voor eigen publiek met 1-0 te sterk voor laagvlieger Spezia.

Álvaro Morata kroonde zich tot matchwinner in Turijn. De Spanjaard schoof de bal in de 21e minuut langs Spezia-doelman Ivan Provedel na een snelle omschakeling van Juventus. Matthijs de Ligt deed de hele wedstrijd mee bij de thuisploeg. Keeper Jeroen Zoet was reserve bij Spezia.

Dankzij de overwinning staat Juventus stevig op de vierde plaats. De ploeg van coach Massimiliano Allegri heeft zes punten voorsprong op nummer vijf AS Roma, dat zaterdag met 1-0 van Atalanta won.

De achterstand van Juventus op nummer twee Napoli en nummer drie AC Milan bedraagt vier punten. Bovendien spelen Napoli en Milan zondag om 20.45 uur nog tegen elkaar in Napels.

