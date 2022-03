AC Milan heeft zondagavond de topper in de Serie A tegen Napoli gewonnen. De 'Rossoneri' zegevierden met 0-1 in Napels en namen de koppositie over van Internazionale. Eerder op de dag boekte Juventus een benauwde thuiszege op laagvlieger Spezia: 1-0.

Olivier Giroud zorgde voor het winnende doelpunt van Milan tegen Napoli. De Fransman veranderde een schot van Davide Calabria met zijn teen van richting en liet doelman David Ospina kansloos. Giroud maakte pas zijn eerste competitietreffer in de Serie A buiten San Siro.

Met invaller Hirving Lozano ging Napoli nog op zoek naar de gelijkmaker, maar de thuisploeg kon de nederlaag niet voorkomen. In de slotfase maakte Zlatan Ibrahimovic bij Milan zijn rentree na een achillespeesblessure.

Door de zege heeft Milan nu twee punten meer dan Inter, dat wel een wedstrijd minder heeft gespeeld. De 'Nerazzurri' haalden afgelopen vrijdag mede dankzij een assist van Denzel Dumfries met 5-0 uit tegen hekkensluiter Salernitana. Napoli zakt naar de derde plaats en heeft drie punten achterstand op de nieuwe koploper.

In Turijn kroonde Álvaro Morata zich tot matchwinner bij Juventus-Spezia. De Spanjaard schoof de bal in de 21e minuut langs Spezia-doelman Ivan Provedel na een snelle omschakeling van Juventus. Matthijs de Ligt deed de hele wedstrijd mee bij de thuisploeg. Keeper Jeroen Zoet was reserve bij Spezia.

Dankzij de overwinning staat Juventus stevig op de vierde plaats. De ploeg van coach Massimiliano Allegri heeft zes punten voorsprong op nummer vijf AS Roma, dat zaterdag met 1-0 van Atalanta won. De achterstand op nummer drie Napoli bedraagt vier punten.

Juventus viert de winnende treffer van Álvaro Morata tegen Spezia. Foto: EPA

