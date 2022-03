Dusan Tadic vindt dat ten onrechte de indruk is gewekt dat de misdragingen van de vertrokken directeur voetbalzaken Marc Overmars hem niet zouden interesseren. Volgens de Servische aanvoerder van de club is er sprake van miscommunicatie.

Tadic ging in een interview met de NOS in zijn eigen taal uitgebreid in op de gevoelige kwestie. Hij zou daarin onder meer hebben gezegd Overmars te steunen als vriend en persoon die veel voor Ajax heeft betekend. Bovendien zou het hem niet interesseren wat er precies is gebeurd.

"Ik heb nooit bedoeld dat het me niet interesseert, het interesseert me juist heel erg", reageerde Tadic zondag na de 3-2-zege op RKC Waalwijk tegen ESPN. "Ik leef juist heel erg mee met de vrouwen. Zelf heb ik twee oudere zussen en twee dochters, dus ik heb hier juist heel veel gevoel bij."

Volgens Tadic is er wat verkeerd gegaan met de vertaling. "Ik ben heel boos op de mensen die dit vertaald hebben. Er is sprake van miscommunicatie."

"Het enige wat ik wilde zeggen is dat ik niet precies weet wat er is gebeurd. En daarom is het ook niet aan mij om mensen te beoordelen. Dat is het punt dat ik wilde maken. Ik wil hem steunen, maar ook de vrouwen."

Ten Hag: 'Dusan heeft het niet zo bedoeld'

Vlak voor de aftrap gaf Erik ten Hag al aan te vermoeden dat de woorden van Tadic wat ongelukkig naar buiten waren gekomen. "Of het nou allemaal goed geïnterpreteerd wordt, weet ik niet. Ik denk niet dat hij het zo heeft bedoeld."

"Dusan vindt dit ook een heel kwalijke zaak", gaat de trainer verder. "En als club hebben we er ook duidelijk afstand van genomen. Onze gedachten zijn bij de vrouwen. Maar natuurlijk, wij vergeten Marc niet."

Ten Hag denkt wel te weten wat de intentie van Tadic was bij het geven van het interview. "Hij bedoelt niet dat het hem niet interesseert, maar alleen dat hij de zaak niet kent. Onze gedachten zijn echt bij de gekwetste vrouwen, neem dat maar van mij aan."