Ajax heeft zondag met hangen en wurgen de koppositie in de Eredivisie heroverd. De Amsterdammers versloegen RKC Waalwijk met 3-2, maar hadden daar wel een late penalty van Dusan Tadic voor nodig.

Tadic schoot in de laatste minuut de winnende 3-2 binnen voor Ajax, nadat RKC Waalwijk was teruggekomen van een 2-0-achterstand. Sébastien Haller tekende voor beide Ajax-doelpunten, waarna de bezoekers na rust via Michiel Kramer en Richard van der Venne langszij kwamen.

Ajax heeft nu weer twee punten voorsprong op nummer twee PSV, dat eerder op de dag met 3-1 won van Heracles Almelo. Beide titelkandidaten profiteerden wel van het puntenverlies van Feyenoord op zaterdag (1-1 tegen FC Groningen). Feyenoord volgt op respectievelijk acht en zes punten.

Voor Ajax gaat de Eredivisie vrijdag weer verder. De ploeg van trainer Erik ten Hag gaat op bezoek bij SC Cambuur (aftrap 20.00 uur). RKC Waalwijk krijgt een dag later bezoek van sc Heerenveen (aftrap 21.00 uur).

De 1-0 van Sébastien Haller namens Ajax tegen RKC Waalwijk. Foto: Pro Shots

Grote kansen voor RKC, goals voor Ajax

Ajax had in de openingsfase veelvuldig de bal en zocht naar openingen in de hechte defensie van RKC Waalwijk, maar slaagde daar in het eerste half uur nauwelijks in. De grote kansen waren juist voor de bezoekers. Zo ging een schot van Jens Odgaard net voorlangs en moest André Onana redding brengen op een kopbal van Michiel Kramer.

Het leek de wake-upcall voor Ajax, want daarna ging het hard. Eerst tikte Haller de bal van dichtbij binnen na een voorzet van Antony en vier minuten later zorgde de Ivoriaan ook voor de 2-0. Haller veroverde eerst zelf de bal en schoot toen met een volley hard in de verre hoek.

Daarmee leek de wedstrijd al beslist. Tadic had voor rust al de genadeklap kunnen uitdelen, maar het lobje van de Ajax-aanvoerder werd een prooi voor de uit zijn doel gekomen keeper Issam El Maach.

Richard van der Venne zorgde zeer verrassend voor de 2-2 na rust. Richard van der Venne zorgde zeer verrassend voor de 2-2 na rust. Foto: ANP

Ajax door het oog van de naald

Ajax wilde de score in de tweede helft verder opvoeren, maar moest na een uur spelen ineens vol op jacht naar een nieuwe voorsprong. Kramer tekende eerst voor de aansluitingstreffer. De spits werd vanaf eigen helft in de diepte gevonden, kon op Onana af en schoof de bal koel binnen.

RKC kwam zeven minuten later zelfs langszij. Odgaard behield het overzicht en vond de vogelvrije Van der Venne, die de bal in de hoek plaatste en voor een zeer verrassende 2-2-tussenstand zorgde. Het was vervolgens aan El Maach te danken dat Antony tot twee keer toe van scoren werd gehouden.

In het laatste half uur ging Ajax vol op jacht naar de 3-2. Er kwamen ook kansen via Lisandro Martínez, Daley Blind, Tadic en Haller (kopbal op de paal), maar Ajax kwam ook goed weg toen Odgaard van ver maar net naast schoot. De winnende treffer viel in de laatste minuut: Luuk Wouters vloerde Antony en Tadic schoot de penalty binnen.

De ontlading bij Dusan Tadic was enorm na de 3-2. De ontlading bij Dusan Tadic was enorm na de 3-2. Foto: Pro Shots

