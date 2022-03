AZ heeft zondag de vijfde overwinning op rij geboekt in de Eredivisie. De Alkmaarders wonnen mede door een dubieuze treffer van Jesper Karlsson met 1-3 bij NEC en hebben nu nog een punt achterstand op Feyenoord.

Karlsson opende al vroeg de score voor AZ, al leek hij daarbij hands te maken. Vlak voor rust zorgde Rodrigo Guth voor de gelijkmaker.

Twintig minuten voor tijd bezorgde Kalrsson zijn ploeg opnieuw de voorsprong. Hakon Evjen breidde de marge even later verder uit. NEC kreeg nog een aantal kansen op de aansluitingstreffer, maar wist de spanning niet meer terug te brengen.

Door de overwinning in Nijmegen heeft nummer vier AZ nu nog een punt achterstand op nummer drie Feyenoord, dat zaterdag in De Kuip niet verder kwam dan 1-1 tegen FC Groningen. De nummer drie van de Eredivisie plaatst zich voor de derde voorronde van de Conference League.

NEC liet voor de derde keer op rij punten liggen in de Eredivisie en is terug te vinden op de negende plaats.

Karlsson lijkt hands te maken bij openingstreffer

In het Goffertstadion kwam AZ in de zevende minuut op voorsprong via Karlsson. De Zweed nam een lange pass van Aslak Fonn Witry prachtig met de borst aan en leek de bal vervolgens tegen zijn arm te krijgen, waarna hij doelman Mattijs Branderhorst in de korte hoek passeerde. Na lang beraad keurde de VAR de treffer goed.

In een verder matige eerste helft waren de kansen schaars, maar kwam NEC een minuut voor rust langszij. Guth stond helemaal vrij bij een hoekschop en kopte feilloos raak.

Na rust creëerden beide ploegen lange tijd nauwelijks kansen. Alleen Karlsson dwong Branderhorst tot een redding. In de zeventigste minuut maakte de aanvaller wel zijn tweede van de wedstrijd met een schot in de korte hoek vanaf de rand van het zestienmetergebied.

Zes minuten later zorgde Evjen voor de beslissing. De Noor benutte de rebound nadat Branderhorst een inzet van invaller Zakaria Aboukhlal had gekeerd. NEC zag in de slotfase onder meer nog een bal van de lijn gehaald worden, maar wist zich niet meer terug te knokken.