Robin Pröpper zorgde zondag voor een mooi moment na zijn winnende doelpunt tijdens FC Twente-SC Cambuur (1-0). De aanvoerder van de club uit Enschede vroeg aandacht voor de oorlogssituatie in Oekraïne.

Direct na zijn goal in de 63e minuut stak Pröpper zijn blauw met gele aanvoerdersband in de lucht. De 28-jarige verdediger was zichtbaar geëmotioneerd en was tijdens zijn interview met ESPN na afloop eveneens aangedaan.

"Het kwam gewoon in me op om dit te doen. Er is zo lang vrede, en dan heb je dit. Ik krijg het bijna weer moeilijk", zei Pröpper over de manier waarop hij zijn doelpunt vierde.

"Je ziet de beelden en dan is voetbal eigenlijk niets waard. Vrede is hoe het zou moeten zijn. Dan zijn er een paar gekken op de wereld die het verkloten. Dat is moeilijk."

Dit weekend wordt op meer Eredivisie-velden steun betuigd aan Oekraïne. Zo dragen meer aanvoerders een speciale band en wordt voorafgaand aan sommige wedstrijden stilgestaan bij de oorlogssituatie.

FC Twente boekte dankzij het doelpunt van Pröpper - zijn vijfde van het seizoen - de veertiende seizoenszege. De landskampioen van 2010 staat knap vijfde achter PSV, Ajax, Feyenoord en AZ.

