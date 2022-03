Manchester City heeft zondag de derby met Manchester United overtuigend gewonnen. Mede door twee goals van Kevin De Bruyne was de koploper in de Premier League thuis met 4-1 te sterk voor de aartsrivaal. Arsenal klom naar de vierde plaats door een zwaarbevochten zege op Watford.

Al na vijf minuten spelen was het raak voor City in de 187e editie van de Manchester Derby, waarin Cristiano Ronaldo ontbrak door een blessure. De Bruyne had de bal met zijn linkerbeen voor het binnenschieten na een bekeken voorzet van Bernardo Silva.

Een kwartier later was het alweer 1-1. Na een snelle counter bereikte Paul Pogba met een steekpass Jadon Sancho, die na verschillende passeerbewegingen de bal knap in de verre hoek van doelman Ederson krulde.

Lang kon United niet genieten van het gelijkspel, want in de 28e minuut ging City weer aan de leiding door een doelpunt van De Bruyne. Hij kreeg de bal van dichtbij wat gelukkig voor de voeten nadat een schot van Phil Foden werd gekeerd door United-doelman De Gea en een poging van Riyad Mahrez werd gekraakt. De Bruyne faalde niet voor een leeg doel: 2-1.

De Belg maakt zijn uitblinkersrol na rust compleet met een assist op de 3-1 van Mahrez. De Algerijn nam halverwege de tweede helft een hoekschop van de spelmaker direct op de schoen en tot zijn vreugde belandde de bal in de verre hoek, waardoor City zeker was van de driepunter. In de slotfase werd het ook nog 4-1 door het tweede doelpunt van Mahrez.

Door de zege op de aartsrivaal verstevigt City de koppositie in de Premier League. De ploeg van manager Josep Guardiola heeft met 69 punten uit 28 duels 6 punten meer dan nummer twee Liverpool, al hebben 'The Reds' een wedstrijd minder gespeeld. United blijft voorlopig steken op een teleurstellende vijfde plaats.

Arsenal klimt naar vierde plaats

Eerder op de dag klom Arsenal naar de vierde plaats in de Premier League door met 2-3 te winnen bij Watford. Voor de ploeg van manager Mikel Arteta was dat alweer de vierde competitieoverwinning op rij.

Arsenal kende een belabberd begin van het seizoen, maar mag nu - na 25 wedstrijden - volop hopen op een ticket voor de Champions League. De Londenaren hebben nu twee punten meer dan nummer vijf Manchester United en zelfs twee duels minder gespeeld.

De wedstrijd tegen Watford begon uiterst spectaculair. Arsenal ontsnapte in de openingsminuut (doelpunt Watford afgekeurd) en kwam in de vijfde minuut zelf op voorsprong. Martin Ødegaard schoof de bal binnen na goed werk van Bukayo Saka.

Arsenal kon niet lang van de voorsprong genieten, want Cucho Hernández zorgde in de elfde minuut al voor de gelijkmaker. Via Saka kwamen de Londenaren na een half uur weer aan de leiding. De aanvaller veroverde zelf de bal en schoot hard raak na een goede combinatie met Alexandre Lacazette.

Vlak na rust besliste Arsenal het duel. Gabriel Martinelli was het eindstation van een prima aanval en ook de Braziliaan schoot de bal zeer fraai tegen de touwen. Watford kwam dankzij Moussa Sissoko nog wel terug in de wedstrijd (2-3), maar die treffer viel te laat.

Ook bij Watford-Arsenal was er een eerbetoon voor Oekraïne.

