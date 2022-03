Arsenal is zondag opgeklommen naar de vierde plaats in de Premier League. 'The Gunners', die de eerste drie competitiewedstrijden nog verloren en even onderaan stonden, boekten bij Watford de vierde zege op rij: 2-3.

Arsenal kende een belabberd begin van het seizoen, maar mag nu - na 25 wedstrijden - volop hopen op een ticket voor de Champions League. De formatie van manager Mikel Arteta heeft nu twee punten meer dan nummer vijf Manchester United en zelfs twee duels minder gespeeld.

De wedstrijd tegen Watford begon uiterst spectaculair. Arsenal ontsnapte in de openingsminuut (doelpunt Watford afgekeurd) en kwam in de vijfde minuut zelf op voorsprong. Martin Ødegaard schoof de bal binnen na goed werk van Bukayo Saka.

Arsenal kon niet lang van de voorsprong genieten, want Cucho Hernández zorgde in de elfde minuut al voor de gelijkmaker. Via Saka kwamen de Londenaren na een half uur weer aan de leiding. De aanvaller veroverde zelf de bal en schoot hard raak na een goede combinatie met Alexandre Lacazette.

Vlak na rust besliste Arsenal het duel. Gabriel Martinelli was het eindstation van een prima aanval en ook de Braziliaan schoot de bal zeer fraai tegen de touwen. Watford kwam dankzij Moussa Sissoko nog wel terug in de wedstrijd (2-3), maar die treffer viel te laat.

Later op de dag staat er nog de kraker tussen Manchester City en Manchester United op het programma (aftrap 17.30 uur). City wil de koppositie verstevigen, terwijl United dus met Arsenal strijdt om de vierde plaats op de ranglijst.

Ook bij Watford-Arsenal was er een eerbetoon voor Oekraïne. Ook bij Watford-Arsenal was er een eerbetoon voor Oekraïne. Foto: Getty Images

