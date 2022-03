FC Twente heeft zondag in de Eredivisie een kleine, maar verdiende thuiszege geboekt op SC Cambuur. De Enschedeërs wonnen dankzij een doelpunt van aanvoerder Robin Pröpper met 1-0.

Pröpper schoot in de tweede helft raak via de binnenkant van de paal na een afgeslagen corner. Direct na zijn goal vroeg de verdediger aandacht voor de oorlog in Oekraïne door zijn blauw met gele aanvoerdersband omhoog te houden. Hij was daarbij geëmotioneerd.

Twente was veruit het gevaarlijkst in de eigen Grolsch Veste. In de aanloop naar het openingsdoelpunt hadden onder anderen Michel Vlap, Daan Rots en Ramiz Zerrouki al kansen gehad. Cambuur zette er amper iets tegenover.

Na de 1-0 kreeg Ricky van Wolfswinkel dé kans om de wedstrijd te beslissen, maar de Twente-spits trof de paal uit een strafschop. In een wedstrijd met niet al te veel hoogtepunten kwam er geen verandering meer in de stand.

Het FC Twente van trainer Ron Jans is bezig aan een goed seizoen. De club uit Enschede won al voor de veertiende keer en staat vijfde achter PSV, Ajax, Feyenoord en AZ, dat in de volgende speelronde de tegenstander is.

Ook promovendus Cambuur beleeft een seizoen zonder veel zorgen. Coach Henk de Jong bezet met zijn ploeg de achtste plaats in de Eredivisie. Vrijdag komt Ajax naar Leeuwarden.

Michel Vlap baalt na een gemiste kans. Michel Vlap baalt na een gemiste kans. Foto: Pro Shots

