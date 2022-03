Ajax begint zondag met Devyne Rensch en Perr Schuurs aan de thuiswedstrijd tegen RKC Waalwijk. Jurriën Timber ontbreekt bij de ploeg van trainer Erik ten Hag.

Opstelling Ajax Onana; Rensch, Schuurs, Martínez, Blind; Álvarez, Gravenberch, Berghuis; Antony, Haller en Tadic.

Opstelling RKC Waalwijk El Maach; Gaari, Adewoye, Van den Buijs, Touba, Wouters; Bakari, Anita, Van der Venne; Kramer en Odgaard.

Door de afwezigheid van Timber (blessure) begint Schuurs - net als donderdag in de beker tegen AZ (0-2) - als centrale verdediger. Rensch vervangt Timber als rechtsback, want ook Noussair Mazraoui is er tegen RKC Waalwijk niet bij.

Op het middenveld van Ajax is er weer plek voor Ryan Gravenberch. De jongeling krijgt de voorkeur boven Davy Klaassen, die op de bank zit. Met Antony, topschutter Sébastien Haller en aanvoerder Dusan Tadic bestaat de aanval van Ajax uit de gebruikelijke namen.

André Onana is nog altijd de eerste keeper bij Ajax. De veelbesproken Kameroener zal voor het eerst onder de lat staan in een gevulde Johan Cruijff ArenA. Veel supporters van Ajax zijn niet blij met Onana. De doelman kreeg tijdens zijn dopingschorsing veel steun van Ajax, maar weigerde vervolgens zijn aflopende contract te verlengen.

De wedstrijd tussen Ajax en RKC Waalwijk begint om 16.45 uur. Dennis Higler is de scheidsrechter van dienst in de Amsterdam. Eerder dit seizoen won Ajax in Brabant met 0-5.

