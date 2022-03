Tevredenheid overheerst bij PSV na de eenvoudige 3-1-thuiszege op Heracles Almelo. Trainer Roger Schmidt en zijn spelers baalden er alleen van dat de dominantie niet uitmondde in meer doelpunten.

"De 2-1 van Heracles was hun enige kans. Voor de rest zijn ze niet in de zestien geweest. We hebben heel goed gespeeld. Jammer dat het niet 7-0 of 8-0 werd, dat was een terechte uitslag geweest", zei Joey Veerman zondag na afloop van de wedstrijd tegen ESPN.

De middenvelder gaf zelf het goede voorbeeld door in de twintigste minuut voor het openingsdoelpunt te zorgen. Hoewel PSV eigenlijk geen moment in de problemen kwam, misten onder anderen Noni Madueke en Eran Zahavi een aantal kansen.

Aanvoerder Cody Gakpo, die in de tweede helft als invaller zijn rentree maakte na een blessure en met een doelpunt voor de 3-1-eindstand zorgde, was het met ploeggenoot Veerman eens.

"We waren in de eerste helft zuinig aan de bal en creëerden kansen, maar dan moeten we het wel afmaken, zodat we het ons wat makkelijker maken in de tweede helft", zei hij. "Het had zomaar 7-1 kunnen worden."

Onder anderen Noni Madueke had het vizier niet helemaal op scherp staan. Foto: Pro Shots

Schmidt: 'We moeten het soms simpeler houden'

Trainer Schmidt sprak woorden van gelijke strekking. "Ik heb genoten, maar de score had hoger kunnen uitvallen. En we hielden ook niet de nul. Maar al met al waren we fantastisch, vooral voor rust", zei de Duitser bij ESPN.

Schmidt vond de manier waarop Veerman afrondde bij de 1-0 - hij schoot zonder aan te nemen zuiver in de hoek - een goed voorbeeld van hoe met de kansen moet worden omgesprongen.

"Hij schoot niet te hard, maar met precisie in de hoek. We moeten het soms iets simpeler houden", aldus de coach, die zich overigens niet al te veel zorgen maakte over het gebrek aan meer doelpunten.

"Ook topspelers missen soms kansen. Mijn spelers weten hoe ze moeten scoren, we hebben ook al veel gescoord dit seizoen. Het ligt niet alleen aan ervaring, want Eran miste ook. En het aantal kansen dat Noni kreeg is juist positief. Missen hoort er ook bij."

