FC Twente Vrouwen heeft zondag in de Eredivisie op het nippertje puntenverlies voorkomen. De nummer twee kwam op bezoek bij PEC Zwolle op achterstand, maar draaide het in de slotfase alsnog om: 1-3.

FC Twente Vrouwen had het in de eerste helft lastig met PEC Zwolle en moest vlak voor rust zelfs een tegentreffer slikken. De pas achttienjarige Jeva Walk werd in de diepte gevonden en schoot met een hard schot raak in de verre hoek: 1-0.

In de tweede helft ging Twente op zoek naar de gelijkmaker en die viel een kwartier voor tijd ook. Fenna Kalma kapte zich vrij en zag haar inzet na weifelend optreden van PEC-keeper Moon Pondes in het doel verdwijnen. Het was voor Kalma haar 26e competitietreffer.

Twente rook bloed en ging ook nog vol op jacht naar de overwinning. Die kwam er ook, want vier minuten na de 1-1 tekende Marisa Olislagers met een uithaal voor de bevrijdende 1-2 namens de formatie uit Enschede. In de blessuretijd besliste Anna-Lena Stolze het duel met de 1-3.

Door de overwinning komt Twente weer op één punt van koploper Ajax. De tukkers krijgen volgende week zondag bezoek van Feyenoord (aftrap 12.15 uur). De Amsterdammers spelen dan tegen ADO Den Haag (ook 12.15 uur).

