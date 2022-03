PSV heeft zondag een vrij moeiteloze overwinning op Heracles Almelo geboekt. De Eindhovenaren waren de hele wedstrijd beter, wonnen met 3-1 en zijn in ieder geval voor even Eredivisie-koploper.

Het openingsdoelpunt viel in de twintigste minuut en kwam op naam van de in vorm verkerende Joey Veerman, die fraai raak schoot. Vroeg in de tweede helft breidde Eran Zahavi de score uit.

Via een eigen doelpunt van Ibrahim Sangaré kwam Heracles verrassend terug tot 2-1, maar tot spanning leidde dat allerminst. Vrijwel direct maakte de ingevallen Cody Gakpo er namelijk alweer 3-1 van. Daar bleef het bij.

De zege in eigen huis betekent dat PSV de koppositie in ieder geval voor even overneemt van Ajax. De Amsterdammers kunnen er later op zondag weer voorbij als ze thuis van RKC Waalwijk winnen. Die wedstrijd begint om 16.45 uur.

Heracles bevindt zich in een wat mindere fase. De ploeg van coach Frank Wormuth verloor drie van de laatste vijf wedstrijden en is de nummer twaalf van de Eredivisie.

Doelpunt Veerman kan niet uitblijven

Vanaf het begin was zondag duidelijk dat er voor Heracles eigenlijk niets te halen viel in Eindhoven. PSV had een duidelijk overwicht, al bleven echt grote kansen lang uit. Mario Götze, Noni Madueke en Zahavi doken wel gevaarlijk op voor Heracles-keeper Koen Bucker.

Het spel was gezapig, al mondde de PSV-dominantie na twintig minuten wel uit in een doelpunt. Madueke slalomde fraai door de defensie en legde af op Veerman, die zonder aan te nemen zuiver in de hoek schoot.

De Volendamse middenvelder lijkt zich sinds zijn komst in januari helemaal thuis te voelen bij PSV. Na elf wedstrijden staat de teller op vier goals en vijf assists.

Ook na de 1-0 kwam Heracles amper van eigen helft. Nog voor het rustsignaal had Madueke de score moeten verdubbelen, maar de Engelsman wachtte te lang met schieten toen hij afging op Bucker, die niet veel later ook alert was bij pogingen van Zahavi en Veerman.

Ook na rust is PSV veel beter

In de tweede helft waren de verhoudingen onveranderd: Heracles moest zich beperken tot verdedigen. Gemiste mogelijkheden van Madueke bleken na tien minuten uitstel van executie voor de Almeloërs.

Het was namelijk Zahavi die wél scoorde. De Israëlische spits kreeg de bal ter hoogte van de penaltystip toevallig voor zijn voeten en rondde overtuigend af. Het was zijn zesde competitietreffer.

Niet lang daarna werden Zahavi en Madueke vervangen voor Carlos Vinícius en Gakpo, die zijn rentree maakte na een blessure. PSV bleef veel sterker, al waren echte hoogtepunten schaars en was het heel verrassend Heracles dat scoorde. De eveneens ingevallen Samuel Armenteros zag zijn kopbal van richting veranderd worden door Sangaré.

Wie dacht dat het daarmee nog spannend zou worden kwam bedrogen uit, want zo'n twee minuten later was de marge weer twee, toen Gakpo van dichtbij scoorde. In de laatste twintig minuten gebeurde er weinig meer.

