PSV begint zondag ongewijzigd aan de Eredivisie-wedstrijd tegen Heracles Almelo. Trainer Roger Schmidt kiest in het Philips Stadion voor dezelfde elf namen als afgelopen woensdag in de halve finale van het KNVB-bekertoernooi tegen Go Ahead Eagles, terwijl Cody Gakpo terugkeert van een blessure en op de bank zit.

Opstelling PSV Drommel; Mauro Júnior, Teze, Boscagli, Max; Sangaré, Götze, Gutiérrez; Madueke, Zahavi, Veerman

Opstelling Heracles Bucker; Fadiga, Sonnenberg, Hoogma, Knoester, Quagliata; Laursen, De La Torre, Ouahim, Basacikoglu; Bakis

Gakpo ontbrak tegen Go Ahead en afgelopen weekend ook tegen Sparta door een enkelblessure en kan tegen Heracles als invaller zijn rentree maken.

Ook verdediger Armando Obispo, die een maand geleden voor het laatst in actie kwam, behoort na een knieblessure weer tot de groep. Hij zit net als Gakpo op de bank.

Bij Heracles zit Samuel Armenteros op de bank, nadat hij vorige week tegen PEC Zwolle al als invaller zijn rentree maakte bij de Almelose club.

PSV houdt voorafgaand aan het duel een collecte voor de slachtoffers van de oorlog in Oekraïne. Foto: Pro Shots

PSV houdt collecte voor Oekraïne

PSV tegen Heracles begint zondag om 12.15 uur en staat onder leiding van scheidsrechter Edwin van de Graaf. Er ligt een nieuwe grasmat in het Philips Stadion en buiten het stadion wappert de vlag van Oekraïne.

PSV houdt voorafgaand aan het duel een collecte voor de slachtoffers van de oorlog in Oekraïne.

Op het veld wil PSV profiteren van het gelijkspel van nummer drie Feyenoord zaterdag tegen FC Groningen (1-1). Bij winst wordt het gat met de Rotterdammers vergroot tot zes punten. Koploper Ajax, dat twee punten meer heeft dan PSV, speelt zondag om 16.45 uur thuis tegen RKC Waalwijk.