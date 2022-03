Bij ernstige rellen rond de Mexicaanse competitiewedstrijd tussen Querétaro en Atlas zijn zaterdag tientallen supporters gewond geraakt en volgens onbevestigde berichten ook meerdere doden gevallen. De Mexicaanse voetbalbond heeft de competitie stilgelegd.

Na een uur spelen ging het mis in Estadio La Corregidora, bij een stand van 1-0 voor Atlas. Aanhangers van beide clubs zochten de confrontatie en gingen met elkaar op de vuist op de tribunes. Ook buiten het stadion werd gevochten.

Beveiligers besloten de hekken rond het veld te openen, zodat supporters zich in veiligheid konden brengen. De spelers keerden terug naar de kleedkamers.

Op beelden op sociale media is te zien hoe sommige bezoekers bewegingloos op de tribunes en buiten het stadion liggen, sommigen in een plas bloed. De autoriteiten meldden dat zeker 22 mensen gewond zijn geraakt, maar over doden is niet gesproken. Mexicaanse media melden dat er zeventien mensen zijn overleden.

Zelfs op het veld werd gevochten. Zelfs op het veld werd gevochten. Foto: Getty Images

'Iedere vorm van geweld is ontoelaatbaar'

De Mexicaanse voetbalbond belooft de autoriteiten hulp bij het onderzoek en kondigt aan dat de daders worden gestraft. Uit solidariteit met de slachtoffers zijn alle overige competitiewedstrijden dit weekend uitgesteld.

"De Mexicaanse voetbalbond betreurt en veroordeelt de gebeurtenissen die hebben plaatsgevonden in het La Corregidora-stadion. Iedere vorm van geweld is ontoelaatbaar", staat in een verklaring van de bond.

Met Vincent Janssen is er een bekende Nederlandse speler actief in de Mexicaanse competitie. De zeventienvoudig Oranje-international zat zaterdag negentig minuten op de bank bij CF Monterrey, dat thuis met 2-1 won van America.

Over vier jaar is Mexico een van de gastlanden van het WK. Het Noord-Amerikaanse land organiseert het toernooi samen met de Verenigde Staten en Canada.