Trainer Arne Slot en aanvoerder Justin Bijlow vinden dat de slechte eerste helft Feyenoord zaterdag in De Kuip heeft opgebroken tegen FC Groningen. De Rotterdamse club kwam in het Eredivisie-duel met de middenmoter niet verder dan 1-1.

"We hebben een goede tweede helft gespeeld, maar een goede helft is niet genoeg tegen FC Groningen", concludeerde Slot kort na het gelijkspel tegen ESPN. "Ik had graag gezien dat we zo begonnen waren."

Feyenoord creëerde bijna niets in de eerste helft en kwam door een doelpunt van Michael de Leeuw op achterstand. "We leden meer balverlies dan normaal", zag Slot. "En dat leidde dan meteen tot een counter. Na rust stond het beter."

In de tweede helft zette Feyenoord FC Groningen vast. Invaller Cyriel Dessers scoorde en raakte ook nog de paal. Een andere invaller Lutsharel Geertruida miste twee mogelijkheden en Luis Sinisterra kopte op FC Groningen-doelman Peter Leeuwenburgh.

"Dit voelt als een nederlaag", zei Bijlow, die doordat Jens Toornstra op de bank begon de aanvoerdersband droeg. "We moeten na rust de kansen benutten en dat hebben we niet gedaan. Dat brak ons op."

Cyriel Dessers kopt de 1-1 binnen. Cyriel Dessers kopt de 1-1 binnen. Foto: Pro Shots

'Hij kwam op een fijn moment'

Net als Slot zag Bijlow een groot contrast tussen de eerste en de twee helft van Feyenoord. "Voor rust speelde Groningen makkelijk onder onze druk uit. Dat lukte ze in de tweede helft niet meer", aldus de keeper.

Dankzij 'supersub' Dessers pakte Feyenoord toch nog een punt. "Hij kwam op een fijn moment in de ploeg", zei Slot. "We speelden goed en daar profiteerde Cyriel van. Maar hij heeft ook gewoon een goede invalbeurt afgeleverd en dat helpt om volgende keer misschien te mogen starten."

Door het gelijkspel bedraagt de achterstand van Feyenoord vijf punten op koploper op Ajax, dat zondag thuis tegen RKC Waalwijk speelt. Nummer twee PSV, dat zondag thuis Heracles Almelo treft, heeft drie punten meer.

AZ kan Feyenoord zondag tot op een punt naderen. De Alkmaarders, die vorige week met 2-1 wonnen van de Rotterdamse club, gaan op bezoek bij NEC.