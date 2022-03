Paris-Saint Germain heeft zaterdagavond de Franse topper tegen OGC Nice verloren. De Parijzenaars gingen door een laat doelpunt, na een assist van Calvin Stengs, met 1-0 onderuit. Real Madrid kwam een achterstand tegen Real Sociedad te boven en won uiteindelijk eenvoudig: 4-1.

Andy Delort bezorgde Nice in de 88e minuut een knappe overwinning op PSG. De aanvaller, die twintig minuten voor tijd het veld in was gekomen voor Kasper Dolberg, werkte van dichtbij een afgemeten voorzet van Stengs in het dak van het doel.

Nice was eind januari in de achtste finales van de Coupe de France (na strafschoppen) ook al te sterk voor PSG. Begin december eindigde de competitiewedstrijd in het Parc des Princes in een doelpuntloos gelijkspel.

Bij Nice waren er basisplekken voor de Nederlanders Pablo Rosario en Justin Kluivert, terwijl Georginio Wijnaldum bij Paris Saint-Germain aan de aftrap stond. Van het drietal maakte alleen oud-PSV'er Rosario de negentig minuten vol.

Stengs kwam in de 79e minuut het veld in bij Nice, terwijl Xavi Simons op de bank bleef bij PSG. Bij de bezoekers waren er basisplekken voor onder anderen Lionel Messi en Neymar. Kylian Mbappé ontbrak in de selectie.

Paris Saint-Germain leed de derde nederlaag van het seizoen in de Ligue 1, maar de titel lijkt nog niet in gevaar te komen. De ploeg van trainer Mauricio Pochettino heeft nog een voorsprong van dertien punten op naaste belager Nice.

Lionel Messi kon PSG niet aan een zege helpen tegen het OGC Nice van Justin Kluivert. Foto: Reuters

Real Madrid boekt ruime zege op Real Sociedad

PSG beleefde een slechte generale voor de return tegen Real Madrid in de achtste finales van de Champions League, die woensdag op het programma staat. De 'Koninklijke', die een 1-0-nederlaag uit de heenwedstrijd goed moet zien te maken, deed vertrouwen op door het thuisduel met Real Sociedad te winnen: 4-1.

Real beleefde wel een valse start in Estadio Santiago Bernabéu. Mikel Oyarzabal mocht aanleggen voor een strafschop na een overtreding van Dani Carvajal en werkte in de tiende minuut via de binnenkant van de paal binnen.

Vlak voor rust stelde Real op fraaie wijze orde op zaken. Eduardo Camavinga mocht het van grote afstand proberen en wist doelman Alex Remiro te verrassen. De 2-1 van Luka Modric drie minuten later was minstens zo mooi: de Kroaat schoot de bal van afstand met links in de verre hoek.

Real Sociedad mocht lang blijven hopen op een resultaat, maar Real Madrid nam in het laatste kwartier alsnog afstand. Karim Benzema benutte in de 76e minuut een strafschop na een overtreding op Vinícius Júnior en drie minuten later werkte Marcos Asensio binnen na goed voorbereidend werk van Carvajal.

Real Madrid boekte tegen Sociedad de derde overwinning op rij in La Liga en gaat nog altijd stevig aan kop. De Madrilenen verdedigen een voorsprong van acht punten op naaste belager Sevilla.

Luka Modric was weer eens belangrijk voor Real Madrid. Foto: AFP

