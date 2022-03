Feyenoord is er zaterdag niet in geslaagd FC Groningen te verslaan. Het Eredivisie-duel in De Kuip eindigde in 1-1, waardoor de Rotterdammers moeten vrezen dat nummer vier AZ zondag dichterbij komt.

Feyenoord speelde een matige eerste helft tegen FC Groningen, dat in de 23e minuut via Michael de Leeuw op 0-1 kwam. Na rust voerde de ploeg van trainer Arne Slot de druk op, met de 1-1 van invaller Cyriel Dessers als gevolg. Feyenoord ging daarna voor drie punten en kreeg kansen, maar de winnende goal bleef uit.

Door het gelijkspel bedraagt de achterstand van Feyenoord vijf punten op koploper op Ajax, dat zondag thuis tegen RKC Waalwijk speelt. Nummer twee PSV, dat zondag thuis Heracles Almelo treft, heeft drie punten meer.

AZ kan Feyenoord zondag tot op een punt naderen. De Alkmaarders, die vorige week met 2-1 wonnen van de Rotterdamse club, gaan op bezoek bij NEC.

Eredivisie-speelronde 24 Vrijdag 20.00 uur: Vitesse-Sparta 1-1 (gestaakt)

Zaterdag 16.30 uur: Willem II-Heerenveen 0-0

Zaterdag 18.45 uur: Go Ahead-Utrecht 1-1

Zaterdag 21.00 uur: Feyenoord-Groningen 1-1

Zondag 12.15 uur: PSV-Heracles

Zondag 14.30 uur: Twente-Cambuur

Zondag 16.45 uur: Ajax-RKC

Zondag 16.45 uur: NEC-AZ

Zondag 20.00 uur: Fortuna-PEC

Cyriel Dessers juicht na de 1-1. Cyriel Dessers juicht na de 1-1. Foto: Pro Shots

FC Groningen sterker in beginfase

Zes dagen na de nederlaag tegen AZ mocht verwacht worden dat een getergd Feyenoord aan de aftrap zou staan in De Kuip, maar FC Groningen was in de beginfase de gevaarlijkste ploeg.

Jørgen Strand Larsen dribbelde in de zesde minuut zomaar langs Marcos Senesi en had al 0-1 kunnen maken. Doelman Justin Bijlow was wel bij de les en voorkwam een Groningse goal.

Na 23 minuten was het wel raak voor de ploeg van assistent-trainer Adrie Poldervaart, die de geschorste Danny Buijs verving als eindverantwoordelijke op de bank. De opkomende linksback Bjorn Meijer gaf laag voor en de ongedekte De Leeuw schoot binnen (0-1).

Het duurde tot de slotfase van de eerste helft tot Feyenoord echt jacht maakte op de gelijkmaker. In de 44e minuut was er een scrimmage, waarbij Bryan Linssen en Guus Til de bal er niet in kregen. Twee minuten later schoot Luis Sinisterra op doelman Peter Leeuwenburgh.

Vreugde bij FC Groningen na de 0-1. Vreugde bij FC Groningen na de 0-1. Foto: Pro Shots

Slot voert dubbele aanvallende wissel uit

In de tweede helft bleef Feyenoord drukken. De ploeg van trainer Arne Slot ging steeds beter spelen en opnieuw was Sinisterra dicht bij de gelijkmaker. De Colombiaan kopte een voorzet van Marcus Pedersen op Leeuwenburgh.

In de hoop meer kansen te forceren bracht Slot supersub Dessers, die terug is van een blessure, en Patrik Walemark voor Alireza Jahanbakhsh en Linssen. Dat betaalde zich in de 71e minuut uit. Fredrik Aursnes gaf voor en Dessers verlengde de bal met zijn hoofd in de verre hoek (1-1).

Drie minuten later had Dessers ook 2-1 kunnen maken, maar hij miste handelingssnelheid bij een counter, waardoor de Groningse verdedigers alsnog konden ingrijpen. Er volgde een slotoffensief van Feyenoord, waarin invaller Lutsharel Geertruida tot twee keer toe had kunnen schoren. Beide keren miste hij het doel, waardoor Feyenoord opnieuw punten verspeelde in de Eredivisie.