Thomas Tuchel is boos op fans van Chelsea die zaterdag tijdens een eerbetoon voor het Oekraïense volk de naam van de Russische eigenaar Roman Abramovich zongen. Volgens de Duitse manager van de club was dat ongepast.

Voorafgaand aan de uitwedstrijd tegen Burnley werd er één minuut geapplaudisseerd voor Oekraïne. Tussen het geklap door zong een deel van de fans van Chelsea een lied voor Abramovich, die na de Russische inval in Oekraïne de club te koop heeft gezet.

"Dit is niet het moment om dat te doen", zei Tuchel na afloop van het duel, dat Chelsea met 0-4 won. "Als we solidariteit tonen, tonen we solidariteit en moeten we het samen doen. We knielen ook samen tegen racisme."

"Als iemand van een andere club overlijdt, is het niet moment om een andere boodschap over te brengen. We moeten als club respect tonen", vervolgde Tuchel op kalme toon op zijn persconferentie. "We doen het voor Oekraïne en er mag geen andere mening over deze situatie zijn."

Roman Abramovich heeft de club in de verkoop gezet na de Russische inval in Oekraïne. Foto: Getty Images

Abramovich heeft nauwe banden met Poetin

Abramovich maakte woensdag bekend dat hij Chelsea wil verkopen. Een reden daarvoor noemde hij niet, maar hoogstwaarschijnlijk heeft het te maken met de sancties die de Britse regering instelde tegen vermogende Russen vanwege de oorlog in Oekraïne.

De 55-jarige Abramovich zou nauwe banden hebben met de Russische president Vladimir Poetin, die zijn leger anderhalve week geleden de opdracht gaf om Oekraïne binnen te vallen. De kapitaalkrachtige Rus droeg het financiële beheer over aan de foundation van Chelsea. De netto-opbrengst van de verkoop gaat naar de slachtoffers van de oorlog.

Het is nog niet duidelijk wie de aandelen van Abramovich overneemt. De Zwitserse zakenman Hansjörg Wyss zei woensdag dat hij door de Rus benaderd was om de club over te nemen, maar hij zag daar van af omdat in zijn ogen de vraagprijs te hoog was. Abramovich kocht Chelsea in 2003 voor zo'n 60 miljoen pond.