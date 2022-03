AS Roma heeft zaterdagavond een belangrijke overwinning geboekt in de Serie A. De Romeinen, die donderdag tegen Vitesse spelen in de achtste finales van de Conference League, waren in Stadio Olimpico met 1-0 te sterk voor Atalanta. Club Brugge boekte mede dankzij een treffer van Bas Dost een probleemloze zege: 0-5.

Tammy Abraham opende in de 32e minuut de score in Rome, mede dankzij goed voorbereidend werk van Rick Karsdorp. Nicolò Zaniolo kreeg de bal mee van de Nederlandse vleugelverdediger en bediende Abraham, die de verdedigers van Atalanta simpel aftroefde en via keeper Juan Musso raak schoot.

Diep in blessuretijd kreeg Marten de Roon nog rood door in een minuut tijd twee keer geel te pakken. De middenvelder van Atalanta werd in de 94e minuut op de bon geslingerd voor een grove charge en kreeg vlak daarna zijn tweede gele kaart voor commentaar op de leiding.

Ook AS Roma eindigde de wedstrijd met tien man. Henrikh Mkhitaryan, die in de 66e minuut al geel had gepakt voor een overtreding, maakte in de zesde minuut van de blessuretijd hands. In totaal vielen er tien gele kaarten in Stadio Olimpico.

Teun Koopmeiners en Hans Hateboer stonden net als De Roon in de basis bij Atalanta. Hateboer stond de hele wedstrijd in het veld en Koopmeiners werd een kwartier na rust gewisseld. Karsdorp deed 84 minuten mee bij AS Roma.

De overwinning komt op een goed moment, want AS Roma wacht donderdag de eerste ontmoeting met Vitesse in de achtste finales van de Conference League. De Italianen, momenteel de nummer vijf in de Serie A, spelen eerst een thuiswedstrijd en gaan een week later naar Arnhem.

Marten de Roon haalde het einde van de wedstrijd niet. Marten de Roon haalde het einde van de wedstrijd niet. Foto: Getty Images

Bekijk het programma, de uitslagen en de stand in de Serie A

Dost draagt bij aan ruime overwinning Brugge

In België boekte Club Brugge een eenvoudige overwinning op RFC Seraing: 0-5. De thuisploeg speelde vanaf de 41e minuut met tien man door een directe rode kaart voor Mathieu Cachbach, die weg werd gestuurd na een grove charge.

Bij rust stond het al 0-3 voor Club Brugge door goals van Andreas Skov Olsen, oud-Ajacied Mats Rits en een eigen doelpunt van Guillaume Dietsch. Dost vergrootte de marge in de 73e minuut naar vier met zijn twaalfde competitietreffer van het seizoen. Skov Olsen maakte er tien minuten later ook 0-5 van.

De 32-jarige Dost was in de 63e minuut het veld in gekomen voor Noa Lang. Ruud Vormer maakte geen deel uit van de selectie; de middenvelder haakte ziek af.

Brugge revancheerde zich met de overtuigende overwinning bij degradatiekandidaat RFC Seraing voor de uitschakeling in de halve finales van het bekertoernooi. KAA Gent was woensdag met 0-3 te sterk in de return en dat was genoeg om de finale te bereiken.

In de competitie gaat Union aan kop met 67 punten, zeven meer dan Brugge. De koploper kwam eerder op zaterdag met de schrik vrij bij KV Kortrijk: 2-3.

Bekijk het programma, de uitslagen en de stand in de Jupiler Pro League