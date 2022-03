AS Roma heeft zaterdagavond een belangrijke overwinning geboekt in de Serie A. De Romeinen, die donderdag tegen Vitesse spelen in de achtste finales van de Conference League, waren in Stadio Olimpico met 1-0 te sterk voor Atalanta.

Tammy Abraham opende in de 32e minuut de score in Rome, mede dankzij goed voorbereidend werk van Rick Karsdorp. Nicolò Zaniolo kreeg de bal mee van de Nederlandse vleugelverdediger en bediende Abraham, die de verdedigers van Atalanta simpel aftroefde en via keeper Juan Musso raak schoot.

Diep in blessuretijd kreeg Marten de Roon nog rood door in een minuut tijd twee keer geel te pakken. De middenvelder van Atalanta werd in de 94e minuut op de bon geslingerd voor een grove charge en kreeg vlak daarna zijn tweede gele kaart voor commentaar op de leiding.

Het is niet de eerste keer dat Atalanta het straks door een schorsing zonder De Roon moet doen. De 28-voudig international miste de eerste vier wedstrijden van het seizoen vanwege een rode kaart die hij vorig seizoen had gepakt in de laatste competitiewedstrijd.

Ook AS Roma eindigde de wedstrijd met tien man. Henrikh Mkhitaryan, die in de 66e minuut al geel had gepakt voor een overtreding, maakte in de zesde minuut van de blessuretijd hands. In totaal vielen er tien gele kaarten in Stadio Olimpico.

Marten de Roon haalde het einde van de wedstrijd niet.

AS Roma doet vertrouwen op voor duel met Vitesse

Teun Koopmeiners en Hans Hateboer stonden net als De Roon in de basis bij Atalanta. Hateboer stond de hele wedstrijd in het veld en Koopmeiners werd een kwartier na rust gewisseld. Karsdorp deed 84 minuten mee bij AS Roma.

Door de nipte overwinning doet AS Roma weer wat vertrouwen op na een wisselvallige periode. De ploeg van trainer José Mourinho, die door een schorsing niet op de bank zat, boekte tegen Atalanta pas de tweede zege in de laatste zes wedstrijden.

De overwinning komt op een goed moment, want AS Roma wacht donderdag de eerste ontmoeting met Vitesse in de achtste finales van de Conference League. De Italianen spelen eerst een thuiswedstrijd en gaan een week later naar Arnhem.

Nummer zes AS Roma heeft nu net als nummer vijf Atalanta 57 punten, al heeft de ploeg uit Bergamo een wedstrijd minder gespeeld en een beter doelsaldo.

