Bij Feyenoord-FC Groningen kan zaterdagavond geen buitenspeltechnologie gebruikt worden door de videoscheidsrechter. Zendgemachtigde ESPN heeft na de ongeregeldheden van vrijdagavond bij Vitesse-Sparta Rotterdam besloten geen cameraman in te zetten die voor de beelden van de buitenspeltechnologie moet zorgen, zo laat de KNVB desgevraagd weten.

Volgens een woordvoerder van de bond is De Kuip dit weekend het enige stadion waar de cameraman tussen het publiek zit. Na de ongeregeldheden bij Vitesse-Sparta acht ESPN het onveilig om een cameraman op die plek in te zetten. Bij andere clubs hangt de camera hoger in het stadion.

Bij Vitesse-Sparta ontplofte vrijdagavond in de buurt van een cameraman van ESPN een zware vuurwerkbom. De wedstrijd in GelreDome in Arnhem was toen al gestaakt, omdat een toeschouwer het veld was opgelopen en een beker bier naar Sparta-doelman Maduka Okoye was gegooid.

Scheidsrechter Rob Dieperink besloot de wedstrijd in de blessuretijd niet meer te hervatten, omdat de spelers van Sparta niet meer verder wilden spelen. Sparta leidde op dat moment met 0-1 door een doelpunt van Adrián Dalmau.

Het is zaterdagavond nog niet duidelijk wat er met het restant van de wedstrijd gaat gebeuren. De tuchtcommissie van de KNVB onderzoekt momenteel de zaak. Daarna besluit het bestuur betaald voetbal over de afwikkeling van de wedstrijd.

Feyenoord-FC Groningen begint zaterdag om 21.00 uur en staat onder leiding van scheidsrechter Pol van Boekel. Jeroen Manschot is bij dat duel de videoscheidsrechter.