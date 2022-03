Feyenoord begint zaterdag met Marcus Pedersen, Alireza Jahanbakhsh en Fredrik Aursnes aan de Eredivisie-wedstrijd in De Kuip tegen FC Groningen. Vorige week tegen AZ (2-1-nederlaag) zat Aursnes nog een schorsing uit en werden Pedersen en Jahanbakhsh gepasseerd door trainer Arne Slot.

Opstelling Feyenoord Bijlow; Pedersen, Trauner, Senesi, Malacia; Aursnes, Kökçü, Til; Jahanbakhsh, Linssen, Sinisterra

Opstelling FC Groningen Leeuwenburgh; Kasanwirjo, Te Wierik, Van Hintum, Meijer; Suslov, De Leeuw, Duarte; El Hankouri, Strand Larsen, Abraham

De terugkeer van Aursnes op het middenveld gaat ten koste van Jorrit Hendrix, die op de bank begint tegen FC Groningen. Lutsharel Geertruida valt door de basisplaats van rechtsback Pedersen buiten de basis en Jahanbakhsh krijgt voorin de voorkeur boven Jens Toornstra.

Slot kiest verder voor de verwachte namen in De Kuip en heeft weer de beschikking over Cyriel Dessers. De aanvaller ontbrak de afgelopen weken door blessures.

Bij FC Groningen ontbreekt trainer Danny Buijs, die na vier gele kaarten geschorst is. Assistent-trainer Adrie Poldervaart zit tegen de Rotterdammers als eindverantwoordelijke op de bank.

Geen buitenspeltechnologie in De Kuip

Feyenoord tegen FC Groningen begint zaterdag om 21.00 uur in De Kuip en staat onder leiding van scheidsrechter Pol van Boekel. Opvallend is dat er geen buitenspeltechnologie is.

Zendgemachtigde ESPN heeft na de ongeregeldheden van vrijdagavond bij Vitesse-Sparta Rotterdam besloten geen cameraman in te zetten die voor de beelden van de buitenspeltechnologie moet zorgen.

Bij Vitesse-Sparta ontplofte vrijdagavond in de buurt van een cameraman van ESPN een zware vuurwerkbom. De wedstrijd in GelreDome in Arnhem was toen al gestaakt, omdat een toeschouwer het veld was opgelopen en een beker bier naar Sparta-doelman Maduka Okoye was gegooid.