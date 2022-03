Suzanne Bakker is vanaf komend seizoen hoofdtrainer van de voetbalsters van Ajax. De 35-jarige coach volgt Danny Schenkel op en tekent een contract tot medio 2024 bij de Amsterdammers.

Bakker heeft momenteel bij de vrouwentak van Ajax voor het vierde jaar op rij het talententeam onder haar hoede. Daarvoor was ze assistent-trainer bij Excelsior Barendrecht en hoofdcoach van Wartburgia vrouwen 1.

"Ik ben heel erg trots op deze prachtige uitdaging en wil Ajax bedanken voor het vertrouwen in mij", zegt Bakker. "De afgelopen jaren heb ik met heel veel plezier bij het talententeam gewerkt en was ik al nauw betrokken bij de Ajax Vrouwen. Ik kijk er dan ook erg naar uit volgend seizoen met dit team aan de slag te gaan."

Ajax moest op zoek naar een nieuwe coach door het aangekondigde vertrek van Danny Schenkel, die na dit seizoen "in goed overleg" stopt. Schenkel staat sinds de zomer van 2019 voor de groep van de vrouwenploeg.

"Suzanne kent haar werkveld, is enorm betrokken bij alle ontwikkelingen, de Ajax-filosofie is haar eigen en ze heeft ambitie", zegt manager vrouwenvoetbal Daphne Koster. "Toen we haar vier jaar geleden naar Ajax haalden, wist ik al dat ze veel kwaliteit heeft als trainer en ze Ajax goed begrijpt."

Ajax ligt momenteel op koers om kampioen te worden in de Vrouwen Eredivisie. De ploeg van de afzwaaiende Schenkel staat bovenaan met een voorsprong van vier punten op FC Twente, dat wel een duel minder gespeeld heeft.

