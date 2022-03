Sc Heerenveen heeft zaterdag op bezoek bij Willem II het eerste punt van 2022 gepakt. De Tilburgers waren sterker dan de Friezen, maar gescoord werd er niet in Tilburg: 0-0. Later op de avond speelde Go Ahead Eagles thuis met 1-1 gelijk tegen FC Utrecht.

Met het gelijkspel schiet zowel Willem II als Heerenveen niet veel op. De ploeg van trainer Ole Tobiasen staat dertiende, met negen punten voorsprong op hekkensluiter PEC Zwolle. Willem II is de nummer vijftien met vijf punten meer dan de Zwollenaren. Zondag wacht PEC de degradatiekraker tegen Fortuna Sittard.

Willem II won in 2022 pas één wedstrijd - een maand geleden werd het 3-1 tegen RKC Waalwijk - en zit net als Heerenveen in een moeilijk fase.

Sinds de zege op de Waalwijkers maakte de ploeg van trainer Fred Grim geen doelpunt meer en dat lukte dus ook niet tegen Heerenveen. De Friese club kent nog beroerdere cijfers met slechts twee doelpunten dit kalenderjaar.

Willem II kreeg de beste kansen tegen Heerenveen. Foto: Pro Shots

Mulder uitblinker bij Heerenveen

Willem II zal het meest balen van de 0-0, want de Tilburgse club was tegen Heerenveen vanaf het begin sterker. Het leidde alleen niet snel tot grote kansen.

Een schot van Jizz Hornkamp in de vijftiende minuut kon Heerenveen-doelman Erwin Mulder niet verontrusten. Op slag van rust redde Mulder knap op een schitterend schot van Görkem Saglam en een omhaal van Driess Saddiki.

In de tweede helft groeide Mulder uit tot uitblinker. Hij had ook een antwoord op een nieuwe poging van Hornkamp en op een inzet van Mats Köhlert. Aan de andere kant werd een kopbal van Heerenveen-verdediger Sven van Beek van de lijn gehaald.

In de slotfase hadden Anthony Musaba en Tibor Halilovic nog kans om Heerenveen drie punten te bezorgen, maar dat lukte niet en zou ook niet verdiend geweest zijn.

Luuk Brouwers schiet Go Ahead Eagles op 1-0. Foto: Pro Shots

Go Ahead -FC Utrecht even onderbroken door vuurwerk

Bij Go Ahead Eagles tegen FC Utrecht scoorde Luuk Brouwers na 33 minuten op fraaie wijze voor de thuisclub. Een kwartier voor tijd tekende FC Utrecht-middenvelder Moussa Sylla voor de 1-1 en dat was ook de eindstand.

Smet op de avond was dat scheidsrechter Danny Makkelie de wedstrijd in de Adelaarshorst even stillegde na een uur. Er was vuurwerk op het veld was gegooid, vermoedelijk door fans van FC Utrecht. Vrijdag waren er bij Vitesse-Sparta ook al tal van incidenten en die wedstrijd werd zelfs gestaakt.

Go Ahead Eagles staat door het gelijkspel tegen FC Utrecht op de elfde plaats in de Eredivisie, terwijl FC Utrecht de nummer zeven is.

FC Utrecht-middenvelder Bart Ramselaar maakte bijna op fraaie wijze de 0-1 tegen Go Ahead. Het schot de drievoudig Oranje-international eindigde op de paal, waarna Brouwers aan de andere kant wel scoorde. Hij ging in de 33e minuut twee Utrecht-verdedigers voorbij en schoot in de verre hoek raak.

In de tweede helft joeg FC Utrecht op de gelijkmaker en in de 76e minuut leidde dat tot de 1-1 van Sylla. De Fransman schoot raak na een lage voorzet van invaller Mimoun Mahi en bezorgde zijn club zo een punt.