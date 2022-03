Chelsea heeft zaterdag in de Premier League dankzij een sterke tweede helft een ruime overwinning geboekt op het Burnley van Wout Weghorst. 'The Blues' zegevierden met 0-4 op Turf Moor. Christian Eriksen beleefde zijn basisdebuut bij Brentford, dat te sterk was voor Norwich City en Tim Krul: 1-3.

Reece James schoot Chelsea in de 48e minuut na een reeks kapbewegingen op voorsprong. Nog geen tien minuten later leidde Chelsea al met 0-3 door twee treffers van Kai Havertz. De Duitser kopte in de 53e minuut raak in de korte hoek en twee minuten later werkte hij vlak voor de doellijn een voorzet van James binnen.

Het slotakkoord was voor Christian Pulisic. Een voorzet vanaf de zijkant leek te worden onderschept door Burnley-aanvoerder James Tarkowski, maar die speelde de bal zo in de voeten van Pulisic. Voor de Amerikaanse aanvaller was het een koud kunstje om Nick Pope te passeren.

Weghorst stond aan de aftrap bij Burnley, maar werd in de 78e minuut naar de kant gehaald. Hakim Ziyech bleef op de bank bij Chelsea. De oud-Ajacied is net terug van een blessure en miste de laatste duels van de Londenaren.

Voor de wedstrijd was een minuut applaus als steunbetuiging voor Oekraïne. Tijdens die minuut riepen Chelsea-fans de naam van Roman Abramovich, de Russische eigenaar van de club die deze week bekendmaakte Chelsea te gaan verkopen vanwege de oorlog in Oekraïne. Burnley-fans beantwoordden die steunbetuiging met boegeroep.

Chelsea staat momenteel op 53 punten, zes meer dan nummer vier Manchester United en zes minder dan nummer twee Liverpool. 'The Reds' spelen om 18.30 uur nog tegen West Ham United.

Hattrick Toney bezorgt Brentford zege bij basisdebuut Eriksen

Bij Norwich City-Brentford (1-3) ging veel aandacht uit naar Eriksen. De Deense middenvelder maakte vorige week al zijn debuut voor Brentford, maar stond op Carrow Road voor het eerst in de basis van de Premier League-club. Hij deed de hele wedstrijd mee.

Het was niet Eriksen, maar Ivan Toney die een hoofdrol opeiste bij de bezoekers. De aanvaller tekende na een half uur voor de 0-1 en vergrootte de marge in de tweede helft naar drie door twee penalty's te benutten. De twee strafschoppen volgden in een tijdsbestek van vijf minuten.

Penaltyspecialist Krul werd twee keer geklopt en zag zijn ploeg daarna niet meer terug in de wedstrijd komen. Teemu Pukki redde in blessuretijd nog de eer voor Norwich, de hekkensluiter in de Premier League.

Ki-Jana Hoever viel al na 26 minuten geblesseerd uit bij Wolverhampton Wanderers, dat met 0-2 van Crystal Palace verloor. Aston Villa boekte een 4-0-zege op Southampton en Newcastle United was met 2-1 te sterk voor Brighton & Hove Albion. Leicester City won eerder op zaterdag met 1-0 van Leeds United.

