Bayern München is er zaterdag in de Bundesliga niet in geslaagd de thuiswedstrijd tegen Bayer Leverkusen te winnen. 'Der Rekordmeister' bleef door een eigen doelpunt van Thomas Müller op een 1-1-gelijkspel steken.

Niklas Süle zette Bayern in de achttiende minuut nog op voorsprong in de Allianz Arena. De verdediger kreeg de bal na een scrimmage uit een corner en schoot binnen. Voor Süle was het zijn eerste doelpunt van het seizoen.

Voor rust kwam Leverkusen nog met enig geluk langszij. Müller probeerde ternauwernood een indraaiende vrije trap weg te werken, maar met zijn gestrekte been werkte de Duitser de bal in eigen doel.

Bij Leverkusen was er een basisplek voor vleugelverdediger Jeremie Frimpong, die vrijdag door bondscoach Louis van Gaal in de voorselectie werd opgenomen voor de oefenduels met Denemarken en Duitsland eind deze maand. Ook Mitchel Bakker stond aan de aftrap; hij werd in de 82e minuut gewisseld.

Het is de zevende keer dit seizoen dat Bayern punten laat liggen. De ploeg van trainer Julian Nagelsmann staat nog negen punten voor op naaste belager Borussia Dortmund, dat wel een wedstrijd minder gespeeld heeft.

Bayern kende door het gelijkspel tegen Leverkusen een slechte generale voor het cruciale duel met Red Bull Salzburg in de achtste finales van de Champions League. De return tussen de twee clubs in de achtste finales staat dinsdag op het programma in München. Het eerste duel eindigde in een 1-1-gelijkspel.

Angeliño weet Flekken in slotminuut te passeren

RB Leipzig sleepte op de valreep een punt uit het vuur tegen SC Freiburg: 1-1. Voormalig PSV'er Angeliño zorgde in de laatste minuut voor de gelijkmaker, nadat Ermedin Demirovic voor rust de openingstreffer had gemaakt.

Bij Freiburg stond Mark Flekken zoals gewoonlijk onder de lat. Hij is een van de vier doelmannen in de voorselectie van Van Gaal. Freiburg heeft net als Leipzig 41 punten, maar Leipzig staat op basis van doelsaldo vierde. De top vier plaatst zich voor de Champions League en de nummer vijf gaat de Europa League in.

VfL Wolfsburg boekte door een eigen doelpunt van Taiwo Awoniyi een nipte overwinning op 1. FC Union Berlin (1-0) en invaller Sam Lammers won met Eintracht Frankfurt van Hertha BSC: 1-4. Lammers mocht de laatste twintig minuten meedoen.

Nick Viergever en Jetro Willems gingen met SpVgg Greuther Fürth onderuit bij VfL Bochum: 2-1. Willems viel halverwege in, Viergever deed de hele wedstrijd mee. Greuther Fürth staat stijf onderaan en lijkt degradatie niet meer af te kunnen wenden.

