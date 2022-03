Vitesse-speler Riechedly Bazoer is drie weken geleden in de rust van de thuiswedstrijd tegen PSV (0-5) in de kleedkamer aangevallen door een dronken sponsor. De Arnhemse club bevestigt het incident zaterdag aan de Gelderlander.

"We zijn zeer geschokt", zegt algemeen directeur Pascal van Wijk. "Immens gênant. Die man is geroyeerd als sponsor. Die willen we hier nooit meer zien."

Bazoer was in de rust van de wedstrijd tegen PSV gewisseld en werd door de sponsor aangevallen op een plek in de catacomben, die normaal gesproken niet toegankelijk is voor publiek. De man was gefrustreerd door het slechte spel van Vitesse, dat halverwege met 0-3 achterstond. De Arnhemse club heeft Bazoer excuses aangeboden voor het incident.

Het nieuws komt een dag nadat het thuisduel van Vitesse met Sparta Rotterdam in de extra tijd werd gestaakt vanwege ongeregeldheden met supporters van de Arnhemse club op de tribune. Na een half uur werd besloten de wedstrijd niet meer te hervatten.

Het wangedrag vond plaats in de slotfase. Eerst liep een supporter van Vitesse het veld op. Die vertrok al snel toen hij de woedende Sparta-doelman Maduka Okoye tegenover zich kreeg. Een paar minuten later werd de wedstrijd voor dik een half uur stilgelegd, omdat er vanaf de tribune voorwerpen en vuurwerk op het veld werden gegooid.

Eerder dit seizoen misdroegen Vitesse-supporters zich ook al meerdere malen. De club kreeg in totaal al 115.000 euro aan boetes van de UEFA wegens wangedrag tijdens Europese wedstrijden. In de Eredivisie werd onlangs vuurwerk op het veld gegooid tijdens de uitwedstrijd tegen FC Utrecht.

Vitesse-supporters misdroegen zich vrijdag ook tijdens de thuiswedstrijd tegen Sparta Rotterdam. Vitesse-supporters misdroegen zich vrijdag ook tijdens de thuiswedstrijd tegen Sparta Rotterdam. Foto: Pro Shots

Bekijk de uitslagen, het programma en de stand in de Eredivisie