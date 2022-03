De spelers en staf van Sparta Rotterdam en Vitesse hebben geen goed woord over voor wat er vrijdagavond in stadion GelreDome gebeurde. Na misdragingen door Vitesse-supporters werd de wedstrijd definitief gestaakt.

In de slotfase werd het veld betreden door een toeschouwer, die op Sparta-keeper Maduka Okoya afrende. Niet veel later werd Okoye bekogeld vanaf de tribune en ontplofte er een vuurwerkbom naast een cameraman van ESPN.

"Ik ben in ieder geval blij dat iedereen heel is. Wat moet ik er verder over zeggen? Het was een opeenstapeling van incidenten. Het is dieptriest, echt een schande", zei Sparta-aanvoerder Adil Auassar tegen ESPN.

"Die toeschouwer stak doodleuk het veld over, stond nog even voor de keeper en werd niet eens door een steward aangevallen of tegengehouden. Als je dán niet ingrijpt, is de kans aanwezig dat er meerdere dingen gebeuren."

Nadat scheidsrechter Rob Dieperink de spelers de catacomben in had begeleid, werd aanvankelijk besloten de resterende minuten uit te spelen. Uiteindelijk wilde Sparta toch niet verder, omdat men zich te onveilig voelde. Auassar had er geen boodschap aan dat Vitesse wél door wilde.

"Of je nu een club bent of er komen mensen bij mij thuis op visite: je moet je gasten goed verzorgen en zorgen voor veiligheid", zei hij. "Als je dat niet voor elkaar kunt krijgen, dan ben je de laatste die hier iets over mag zeggen."

Fraser: 'Dit is niet mijn of ons probleem'

Sparta-trainer Henk Fraser hield zich in over de incidenten. "Ik vind niet dat ik het probleem moet oplossen voor Vitesse of de KNVB. Het is niet het probleem van mij en zeer zeker niet van Sparta", aldus de Rotterdammer.

"Als mensen binnen de club, de organisatie en de KNVB mijn mening gaan vragen, ga ik die geven, want die heb ik uiteraard wel. Maar ik ventileer die nu even niet voor de camera. Anderen moeten de beslissing maar nemen."

Zijn collega Thomas Letsch van Vitesse baalde vanzelfsprekend van de situatie. "Dit willen we uiteraard niet. We willen een sfeer zoals bij onze Europese wedstrijden", vertelde de Duitser.

"Iedereen was het erover eens dat we verder zouden spelen, maar toen wilde Sparta ineens niet meer. Ik weet niet precies waarom. Maar laat duidelijk zijn dat dit niet mag gebeuren. Het is duidelijk wiens probleem het is."

De KNVB zal zich de komende week over de situatie buigen en vervolgens beslissen wat er met de wedstrijd moet gebeuren. Sparta stond op het moment van staken met 0-1 voor in Arnhem.

