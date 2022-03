Algemeen directeur Pascal van Wijk van Vitesse sprak na de gestaakte wedstrijd van vrijdag tegen Sparta van een zwarte dag voor de club. "Dit hoort niet bij ons, ik schaam me diep", reageerde hij zichtbaar aangeslagen.

Scheidsrechter Rob Dieperink legde het duel vlak voor tijd stil na een reeks van incidenten. Sparta-doelman Maduka Okoye werd eerst belaagd door een supporter die het veld op was gekomen en kreeg wat later een beker bier naar zijn hoofd. Ook werd er vuurwerk gegooid, onder meer naar een cameraman van ESPN.

"Die heeft een zwaar stuk vuurwerk naast zijn hoofd horen ontploffen. Dat gaat helemaal nergens over", baalde de algemeen directeur. "Dit waren drie, vier incidenten die niet in het voetbal thuishoren. Zo wil je geen wedstrijden spelen."

Dieperink besloot de wedstrijd, bij een achterstand van 0-1 voor Vitesse, uiteindelijk definitief te staken omdat de spelers van Sparta niet verder wilden.

"Ik kan me daar iets bij voorstellen", zei Van Wijk. "En wij hebben dat te respecteren. We zullen alles in het werk stellen om dat daders die dit hebben veroorzaakt te pakken. Wat mij betreft krijgen ze een levenslang stadionverbod, ik hoef ze hier nooit meer te zien."