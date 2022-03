Internazionale heeft vrijdag de koppositie in de Serie A gegrepen. De regerend landskampioen haalde mede dankzij een assist van Denzel Dumfries met 5-0 uit tegen hekkensluiter Salernitana. In Frankrijk boekte Peter Bosz met Olympique Lyon een 1-4-zege bij FC Lorient en in Spanje liet Sevilla punten liggen bij Deportivo Alavés: 0-0.

Dumfries leverde ruim twintig minuten voor tijd de assist op de 5-0 van Edin Dzeko, die vijf minuten eerder ook de vierde treffer voor Inter tegen Salernitana had gemaakt. Lautaro Martínez zorgde met een hattrick voor de eerste drie goals en maakte voor zijn ploeg een einde aan een doelpuntendroogte van 425 minuten.

Dumfries speelde de hele wedstrijd mee bij Inter. Stefan de Vrij had ook een basisplaats bij de thuisploeg en werd na iets meer dan een uur spelen gewisseld.

De wedstrijd in Stadio Giuseppe Meazza werd vanaf de tribune bekeken door Wesley Sneijder. De recordinternational van Oranje werd voorafgaand aan het duel opgenomen in de Hall of Fame van de Italiaanse topclub waarvoor hij van 2009 tot 2013 speelde.

Dankzij de overwinning passeert Inter Napoli en AC Milan op de ranglijst. De 'Nerazzurri' hebben een punt meer dan de concurrenten, die later dit weekend nog in actie komen en op dit moment al evenveel wedstrijden hebben gespeeld als de nieuwe koploper. Napoli en AC Milan spelen zondag in Napels tegen elkaar.

Bosz wint weer eens met Lyon

In Frankrijk boekte Olympique Lyon bij Lorient weer eens een overwinning. Romain Faivre scoorde twee keer voor de ploeg van Bosz, terwijl Moussa Dembélé en Karl Toko Ekambi beiden eenmaal trefzeker waren. Terem Moffi zorgde voor de 1-2 van Lorient.

Lyon won voor het eerst sinds 12 februari weer een wedstrijd. Daarna werd in de Ligue 1 gelijkgespeeld bij RC Lens (1-1) en thuis verloren van Lille OSC (0-1).

Door de zege klimt Lyon naar de zesde plaats. De achterstand op nummer vijf RC Strasbourg bedraagt twee punten. De nummer vijf in de Ligue 1 plaatst zich voor de play-offs van de Conference League.

Sevilla kwam niet verder dan 0-0 bij Deportivo Alavés. Sevilla kwam niet verder dan 0-0 bij Deportivo Alavés. Foto: EPA

Sevilla verzuimt in te lopen op Real

In Spanje verzuimde Sevilla het verschil met koploper Real Madrid naar drie punten te verkleinen. De nummer twee kwam in Vitoria-Gasteiz niet verder dan 0-0 tegen Deportivo Alaves.

Karim Rekik ontbrak door een blessure bij Sevilla, dat nu vijf punten achterstand heeft op Real Madrid. 'De Koninklijke' speelt zaterdag thuis tegen Real Sociedad.

