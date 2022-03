Vitesse-Sparta Rotterdam is vrijdagavond bij een 0-1-tussenstand gestaakt. De Eredivisie-wedstrijd werd in de blessuretijd van de tweede helft stilgelegd vanwege ongeregeldheden onder Vitesse-fans op de tribune. Na een half uur werd besloten het duel niet meer te hervatten.

Het wangedrag vond plaats in de slotfase van de wedstrijd. Eerst liep een supporter van Vitesse het veld op. Die fan vertrok al snel toen hij een woedende Sparta-doelman Maduka Okoye tegenover zich kreeg. Een paar minuten later werd de wedstrijd voor dik een half uur stilgelegd, omdat er vanaf de tribune voorwerpen en vuurwerk op het veld werden gegooid.

In eerste instantie leek het om een tijdelijke onderbreking van de wedstrijd te gaan, maar daarna werd duidelijk dat Sparta Rotterdam uit veiligheidsoverwegingen niet wilde terugkeren op het veld. Vervolgens werd besloten de wedstrijd niet meer op vrijdag af te maken. Het is niet duidelijk wat met de 0-1-tussenstand gaat gebeuren.

De KNVB liet later op de avond weten dat het incident onderzocht zal worden door de tuchtcommissie. "Het onderzoek zal zich richten op de schuldvraag. Vervolgens zal het bestuur betaald voetbal moeten besluiten wat er met het restant van de wedstrijd gebeurt. De tussenstand (0-1) wordt de eindstand, de wedstrijd moet verder worden gespeeld vanaf het moment van staken of de wedstrijd moet in zijn geheel opnieuw gespeeld worden."

Op de tribunes ging het helemaal mis in het GelreDome. Foto: Pro Shots

Voor aftrap nog steunbetuiging voor Oekraïne

Voor de wedstrijd was er in het GelreDome nog juist een steunbetuiging vanwege de oorlog in Oekraïne. De spelers, stafleden en scheidsrechters stonden voor de aftrap op het veld in de vorm van een V, de V van vrede. Ook maakten ze met hun handen het peaceteken.

Vitesse sprak zich vrijdag voor het eerst uit over de oorlog in Oekraïne. De club van de Russische eigenaar Valeriy Oyf liet in een verklaring weten diep geschokt te zijn door de situatie in Oekraïne en daarom het duel met Sparta in het teken van vrede te stellen.

Sparta kwam in Arnhem al vroeg op voorsprong door een doelpunt van Adrián Dalmau. De spits zag vlak voor rust ook een treffer afgekeurd worden vanwege buitenspel. In de tweede helft miste Loïs Openda een strafschop na een overtreding van Tom Beugelsdijk.

De steunbetuiging voor Oekraïne voorafgaand aan de wedstrijd. De steunbetuiging voor Oekraïne voorafgaand aan de wedstrijd. Foto: ANP

