FC Volendam is er niet in geslaagd de uitwedstrijd tegen VVV-Venlo te winnen. De koploper van de Keuken Kampioen Divisie kwam vrijdag in Limburg niet verder dan 0-0. Excelsior en FC Eindhoven wonnen wel en slopen daardoor iets dichterbij.

FC Volendam mocht met een gelijkspel niet eens klagen. De grootste kans was na ruim een uur spelen voor Joeri Schroijen. De middenvelder van VVV raakte de binnenkant van de paal.

De thuisploeg sloot de wedstrijd af met tien man. Uitgerekend geboren Volendammer Kees de Boer kreeg in de slotfase zijn tweede gele kaart. Met elf tegen tien kopte Boy Deul de ploeg van trainer Wim Jonk nog bijna naar de zege.

Volendam, dat al 26 wedstrijden op rij ongeslagen is, komt na 28 wedstrijden op 63 punten. Excelsior walste met 4-0 over FC Den Bosch heen en deelt nu met 55 punten de tweede plaats met FC Emmen, dat maandag op bezoek gaat bij Jong PSV.

Bij Excelsior was Thijs Dallinga, met 29 doelpunten topscorer van de Keuken Kampioen Divisie, weer de grote man. De spits opende de score, gaf de assist op de 2-0 van Mats Wieffer en maakte er in de slotfase zelf 4-0 van. De derde Rotterdamse treffer kwam op naam van Marouan Azarkan.

Zevende zege op rij voor FC Eindhoven

FC Eindhoven gaf een vervolg aan een indrukwekkende serie. De ploeg van trainer won met 1-2 van Helmond Sport en boekte zo al de zevende overwinning op rij. Joey Sleegers maakte twee minuten voor tijd de winnende voor de nummer vier van de ranglijst.

FC Eindhoven is met FC Volendam en FC Emmen verwikkeld in een spannende strijd om de derde periode. Die beslissing valt op 14 maart, wanneer de vanwege storm Eunice afgelaste duels worden ingehaald. De wedstrijden van vrijdag telden al mee voor de vierde periode.

De Graafschap, dat vorig seizoen op het nippertje naast promotie greep, blijft teleurstellend presteren. De Doetinchemmers kwamen thuis tegen Jong AZ niet verder dan 0-0 en staan slechts zevende.

