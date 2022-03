De voetbalsters van Ajax hebben vrijdag de achtste overwinning op rij in de Vrouwen Eredivisie geboekt. De koploper won dankzij twee doelpunten van Romée Leuchter met 2-0 van VV Alkmaar. PSV ging thuis met 0-1 onderuit tegen ADO Den Haag.

Leuchter maakte beide treffers voor Ajax tegen Alkmaar in de tweede helft. De 21-jarige aanvaller opende de score na iets meer dan een uur spelen en was zes minuten later opnieuw trefzeker.

Ajax liet op 14 november voor het laatst punten liggen, toen het verloor bij FC Twente (3-2). De ploeg van coach Danny Schenkel heeft nu vier punten voorsprong op nummer twee Twente, dat zondag nog op bezoek gaat bij PEC Zwolle.

Nummer drie PSV verloor op De Herdgang met 0-1 van ADO. Anne Sellies kroonde zich met een doelpunt in de zeventiende minuut tot matchwinner bij de bezoekers. Door de nederlaag heeft PSV nu elf punten achterstand op Ajax.

In de derde wedstrijd van vrijdagavond won sc Heerenveen thuis met 3-0 van hekkensluiter Excelsior.

