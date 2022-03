Directeur Vitesse: 'Ik schaam me diep'

Algemeen directeur Pascal van Wijk staat zwaar aangeslagen voor de camera. "Dit is een zwarte dag voor Vitesse, ik schaam me diep", zegt hij tegen ESPN. "Ik sprak de cameraman van ESPN, die zag een groot stuk vuurwerk bij zijn hoofd ontploffen. Het is ongelooflijk wat hier is gebeurd. Spelers van Sparta vonden het niet veilig om verder te spelen en daar kan ik me wel iets bij voorstellen. De verantwoordelijken krijgen wat mij betreft een levenslang stadionverbod, die hoef ik hier nooit meer te zien."