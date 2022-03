Arne Slot vindt dat Feyenoord ondanks een overbrugbare achterstand van zes punten in de Eredivisie voorlopig "pas op de plaats moet maken". Bij een overwinning op AZ in Alkmaar was dat anders geweest, zei de Feyenoord-trainer vrijdag in de aanloop naar het duel met FC Groningen.

"Als je op bezoek bij AZ, een ploeg die achttien keer op rij niet verloren heeft, in staat bent om te winnen, dan zegt dat vooral heel veel over je eigen kwaliteiten en dan kan je omhoogkijken", zei Slot op een persconferentie in De Kuip.

"Maar we hebben daar niet gewonnen en dan moet je ook kritisch zijn. Het is niet voor het eerst dat we in een wat grotere en moeilijkere uitwedstrijd niet winnen. Dan vind ik wel dat je een pas op de plaats moet maken als het gaat om de bovenste plek."

Feyenoord heeft met nog tien wedstrijden te gaan een achterstand van zes punten op koploper Ajax en vier punten op PSV. Met wedstrijden tegen beide clubs op het programma een overbrugbaar gat, maar daar houdt de trainer zich momenteel niet mee bezig.

"We staan nu zes punten achter en moeten ons richten op de eerstvolgende wedstrijd, thuis tegen FC Groningen. Een wedstrijd die lastig genoeg is voor ons. Dat hebben we eerder dit seizoen in Groningen ook gezien", doelde hij op het duel in de Euroborg (1-1).

Cyriel Dessers keert weer terug in de Feyenoord-selectie. Cyriel Dessers keert weer terug in de Feyenoord-selectie. Foto: Getty Images

Slot verheugd over terugkeer Dessers

"FC Groningen heeft een elftal dat goed in elkaar zit. Ze kunnen het de tegenstander heel lastig maken om kansen te creëren. Laat dat nou net iets zijn waar wij de laatste weken en misschien wel het hele seizoen vrij veel moeite mee hebben."

De terugkeer van Cyriel Dessers in de Feyenoord-selectie kan mogelijk goed van pas komen tegen de stugge defensie van de Groningers. Ook vleugelspeler Reiss Nelson keert na een lichte blessure weer terug in de selectie van de Rotterdammers.

"Het is fijn dat Cyriel er weer bij is. Niet in de laatste plaats omdat hij ons dit seizoen al regelmatig in de eindfase van wedstrijden geholpen heeft als het gaat om het maken van een doelpunt. Daarnaast is Nelson een goede voetballer die je er altijd bij wil hebben."

De wedstrijd tussen Feyenoord en FC Groningen begint zaterdag om 21.00 uur. Het duel in De Kuip staat onder leiding van scheidsrechter Pol van Boekel.

