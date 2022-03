Ryan Gravenberch maakt deel uit van de voorselectie van Jong Oranje voor de komende EK-kwalificatiewedstrijden tegen Bulgarije en Zwitserland. Daarnaast verwelkomt bondscoach Erwin van de Looi drie nieuwkomers, onder wie Jan Paul van Hecke.

De negentienjarige Gravenberch was de afgelopen periode een vaste waarde bij het Nederlands elftal, maar stond ditmaal niet op de voorlopige lijst voor de oefenduels met Denemarken en Duitsland. De tienvoudig international was de afgelopen periode bij Ajax niet altijd zeker van een basisplek.

Naast Gravenberch is Sven Botman de tweede speler in de selectie van Jong Oranje die zich tijdens de vorige interlandperiode nog mocht melden bij het 'grote' Oranje. De 22-jarige verdediger is een vaste kracht bij Lille OSC, dat dit seizoen in de Ligue 1 meedoet in de middenmoot.

De 21-jarige Van Hecke, Elayis Tavsan (NEC) en Thomas Buitink (Vitesse) maken voor het eerst deel uit van de voorselectie van Jong Oranje. Van Hecke, voormalig verdediger van NAC en sc Heerenveen, is dit seizoen door Brighton & Hove Albion gestald bij Championship-club Blackburn Rovers.

Jong Oranje wacht kraker tegen Zwitserland

Jong Oranje vervolgt de EK-kwalificatiereeks op vrijdag 25 maart met een uitwedstrijd tegen Jong Bulgarije. Vier dagen later wacht in De Adelaarshorst in Deventer een krachtmeting met de leeftijdsgenoten van Zwitserland (aftrap 20.00 uur).

De ploeg van bondscoach Van de Looi hoopt zich te kwalificeren voor het EK, dat in juli 2023 in Georgië en Roemenië wordt gehouden. De groepswinnaars van de negen poules en de beste nummers twee plaatsen zich. De overige nummers twee zijn veroordeeld tot de play-offs.