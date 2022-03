Vitesse heeft zich vrijdag voor het eerst uitgesproken over de oorlog in Oekraïne. De club van de Russische eigenaar Valeriy Oyf laat in een verklaring weten diep geschokt te zijn over de situatie in Oekraïne en stelt het thuisduel met Sparta Rotterdam in het teken van vrede.

"Iedereen bij Vitesse is diep geschokt over de huiveringwekkende situatie in Oekraïne", schrijft de Arnhemse club in een verklaring. "Onze gedachten zijn bij iedereen in Oekraïne. Elke Vitessenaar hoopt naarstig dat er zo snel mogelijk een vreedzame oplossing gevonden wordt."

Vitesse lag de afgelopen week onder een vergrootglas vanwege Oyf, een in Oekraïne geboren Rus. De eigenaar staat niet op de sanctielijst die de Europese Unie heeft opgesteld, maar vanwege de complexe situatie werd onder meer trainer Thomas Letsch gevraagd naar de banden en geldstromen van Oyf.

"Daarvoor moet je bij het bestuur zijn", wilde Letsch donderdag weinig loslaten over de eigenaar, die drie jaar geleden de aandelen overnam van zijn landgenoot Aleksandr Tsjigirinski. Oyf dekt jaarlijks de financiële gaten in de begroting van de nummer zes van de Eredivisie.

Oyf komt niet aan het woord in de verklaring. De Rus is sinds 2018 eigenaar van Vitesse en komt uit het netwerk van Roman Abramovich, die nauwe banden heeft met de Russische president Vladimir Poetin. Abramovich heeft uit angst voor sancties zijn club Chelsea te koop aangeboden.

Duel met Sparta in teken van vrede

Om de woorden kracht bij te zetten, staat de wedstrijd Vitesse-Sparta vrijdagavond in het teken van vrede. De spelers en stafleden van beide clubs zullen bij de line-up een 'V' vormen. Ook zal er een spandoek getoond worden met de "V van Vrede".

Daarnaast zal Danilho Doekhi als aanvoerder van Vitesse een speciale band dragen, wordt er gecollecteerd voor Giro555 en worden de sponsorborden eenmalig gebruikt voor acties die in het teken staan van de situatie in Oekraïne.

De wedstrijd tussen Vitesse en Sparta is de aftrap van de 25e speelronde en begint vrijdag om 20.00 uur. Het duel in het GelreDome staat onder leiding van scheidsrechter Rob Dieperink.

